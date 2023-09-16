Bloomberg: власти РФ планируют ввести минимальную цену на поставки пшеницы

Российские поставки пшеницы достигли рекордных показателей, при этом цены на экспорт снижаются до минимальных значений за последние три года. Как пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, на этом фоне российские власти обсуждают введение минимальной цены на пшеницу, отказывая в выдаче экспортных документов для поставок при меньшей стоимости.

Как отмечают аналитики агентства, у российский пшеницы не так много конкурентов в поставках пшеницы, при этом большие запасы и «небывалый урожай» приводят к «переизбытку предложения», в связи с чем цены снижаются.

По данным источников Bloomberg, намерение российских властей установить минимальную цену на поставки вынуждает некоторых трейдеров пересматривать условия или отменять сделки. В Союзе экспортеров зерна Bloomberg заявили, что придерживаются цен, продиктованных «возросшими издержками производства».

По прогнозу Минсельхоза США, мировые поставки пшеницы в 2023–2024 годах снизятся на 3 млн тонн, до 793 млн тонн, из-за снижения производства в Канаде и Европе. Как сообщали в Argitel, доля России в мировой торговле составляет 23% при объеме производства 87,5 млн тонн, что значительно выше среднего показателя за последние пять лет.

Лусине Баласян