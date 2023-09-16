Ким Чен Ын прибыл в Приморский край

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках своего официального визита в Россию прибыл в Приморский край. На станции Артем—Приморский, которая расположена в 45 км от Владивостока, его встретили глава Минприроды России Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко и представители правительства Приморского края.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Приморье! На станции Артем—Приморье 1 ученики местной школы № 7 встретили гостя традиционным приветствием на корейском языке. Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов»,— написал в своем официальном Telegram-канале приморский губернатор Олег Кожемяко. По его словам, одним из вопросов, который будет обсуждаться в ходе его общения с Ким Чен Ыном, станет организация «дружеских обменов школьными группами из КНДР и Приморья для оздоровительного отдыха».

Ким Чен Ын находится с визитом в России с 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», расположенном в Амурской области. Они провели переговоры в расширенном формате, которые длились около четырех часов и включали в том числе общение тет-а-тет.

В ночь на 15 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. На перроне его встречали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Далее он совместно с Денисом Мантуровым посетил расположенные в городе авиационные предприятия. Им провели экскурсию по цехам сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского SJ-100.

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александр Кислов