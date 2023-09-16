Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ким Чен Ын прибыл в Приморский край

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках своего официального визита в Россию прибыл в Приморский край. На станции Артем—Приморский, которая расположена в 45 км от Владивостока, его встретили глава Минприроды России Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко и представители правительства Приморского края.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Приморье! На станции Артем—Приморье 1 ученики местной школы № 7 встретили гостя традиционным приветствием на корейском языке. Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов»,— написал в своем официальном Telegram-канале приморский губернатор Олег Кожемяко. По его словам, одним из вопросов, который будет обсуждаться в ходе его общения с Ким Чен Ыном, станет организация «дружеских обменов школьными группами из КНДР и Приморья для оздоровительного отдыха».

Ким Чен Ын находится с визитом в России с 12 сентября. 13 сентября он встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», расположенном в Амурской области. Они провели переговоры в расширенном формате, которые длились около четырех часов и включали в том числе общение тет-а-тет.

В ночь на 15 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. На перроне его встречали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Далее он совместно с Денисом Мантуровым посетил расположенные в городе авиационные предприятия. Им провели экскурсию по цехам сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского SJ-100.

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...