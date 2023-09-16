Движение «Артисты воинам России»: актер Гришечкин умер из-за проблем с сердцем

Основатель благотворительного движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова сообщила, что причиной смерти заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина стала болезнь сердца. Ранее стало известно, что актер, игравший в сериалах «Бригада», «Солдаты» и «Счастливы вместе», скончался 15 сентября на 62-м году жизни.

«У него не выдержало сердце»,— рассказала госпожа Бичарова «Комсомольской правде». По ее словам, Вячеслав Гришечкин состоял в движении «Артисты воинам России» и регулярно выступал перед военнослужащими армии РФ. Как сообщает Telegram-канал Mash, последнюю неделю актер провел в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также информацию о смерти артиста подтвердил его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов. «Вячеслав Германович... Родной... Покойся с миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра»,— написал господин Белов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дата и место прощания с Вячеславом Гришечкиным пока не называются, также пока неизвестно, где и когда пройдут похороны артиста.

В 1983 году артист окончил актерский факультет ГИТИС, курс народного артиста СССР И.М. Туманова. Актер ранее служил в Российском академическом молодежном театре, был художественным руководителем Волжского драматического театра, а также входил в труппу московского Театра на Юго-Западе. С 2017 года артист руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

В 1994 году Вячеславу Гришечкину было присвоено звание «Заслуженный артист России», а в в 2013 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин и сериалов.

Александр Кислов