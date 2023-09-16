Умер российский актер Гришечкин, игравший в сериалах «Солдаты» и «Бригада»

На 62-м году жизни скончался российский актер Вячеслав Гришечкин, известный по ролям в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская» и «Бригада». О смерти артиста сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, неделю назад 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем. Родственники Вячеслава Гришечкина сообщили, что он умер 15 сентября.

В 1983 году артист окончил актерский факультет ГИТИС, курс народного артиста СССР И.М. Туманова. Актер ранее служил в Российском академическом молодежном театре, был художественным руководителем Волжского драматического театра, а также входил в труппу московского Театра на Юго-Западе. С 2017 года артист руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

В 1994 году Вячеславу Гришечкину было присвоено звание «Заслуженный артист России», а в в 2013 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Кислов