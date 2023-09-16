Высокие отношения

Во вторник, 19 сентября, в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В центре внимания президентов, премьеров и министров будет в том числе конфликт вокруг Украины, который генсек ООН Антониу Гутерриш накануне назвал «ключевым фактором в обострении геополитических разногласий». В Нью-Йорк полетит и украинский президент Владимир Зеленский, в прошлый раз выступавший по видеосвязи. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Мировая пресса гадает, могут ли они оказаться за одним столом на заседании Совета безопасности ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

Неделя высокого уровня — главное мероприятие года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Главы государств и правительств большинства стран обычно стараются не упустить возможность лично обратиться к мировому сообществу с трибуны ООН. В этом году уровень участников будет, однако, чуть ниже, чем в прошлом, постпандемийном: из пяти стран—постоянных членов Совбеза ООН только США будут представлены на уровне главы государства. Американский президент Джо Байден, как ожидается, выступит с речью в день начала недели высокого уровня — 19 сентября.

Китай, Великобритания и Франция пришлют представителей уровнем пониже. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин четыре раза лично выступал с трибуны ООН — в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах. В 2020 году (когда бушевала пандемия коронавируса) его выступление транслировали по видеосвязи. Глава МИД РФ обратится к Генассамблее 23 сентября. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, в своем выступлении «министр подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вызовам, включая дальнейшее развитие системы международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах».

Помимо этого, Сергей Лавров примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совета безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. «Кроме того, он намерен провести порядка двадцати двусторонних встреч с коллегами из различных государств и руководителями международных организаций»,— сообщила Мария Захарова. И отметила: «Изоляция дается нам "тяжело", встреч и переговоров все больше». Запланирована у главы МИД РФ и беседа с Антониу Гутерришем.

Сам генсек ООН также подтвердил, что хотел бы переговорить с Сергеем Лавровым «на полях» мероприятий в Нью-Йорке. Среди прочего он надеется добиться реанимации так называемой зерновой сделки, из которой Россия вышла в июле, сославшись на то, что данные ей в рамках этих договоренностей обещания не выполняются. Перспективы восстановления сделки, предусматривающей создание безопасного коридора для прохода морских судов с украинским зерном, генсек ООН надеется обсудить также с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые лично прибудут в Нью-Йорк.

Стать посредником непосредственно в урегулировании конфликта вокруг Украины Антониу Гутерриш в настоящий момент не надеется. «Я бы хотел иметь возможность быть посредником, чтобы начать мирные переговоры, но я боюсь, что мы далеки от того, чтобы это стало чем-то возможным»,— сказал он накануне на пресс-конференции. При этом генсек ООН — говоря уже не только об Украине, но в целом — выразил надежду, что высокопоставленные политики и дипломаты, направляющиеся в Нью-Йорк, все же проявят стремление к компромиссу. «Мой призыв к мировым лидерам четкий: сейчас не время для позерства или позиционирования. Сейчас не время для безразличия или нерешительности. Пришло время собраться вместе для принятия реальных, практических решений. Настало время компромисса ради лучшего будущего,— заявил Антониу Гутерриш (цитата по агентству "РИА Новости").— Политика — это компромисс. Дипломатия — это компромисс. Эффективное лидерство — это компромисс… На лидерах лежит особая ответственность за достижение компромисса при проектировании нашего общего будущего ради нашего общего блага». Начать, по его словам, «стоит со следующей недели в Нью-Йорке».

Насколько представители конфликтующих стран готовы прислушаться к генсеку, станет ясно в ходе открытого заседания Совета безопасности ООН высокого уровня, посвященного конфликту вокруг Украины. Оно намечено на 20 сентября. Провести это мероприятие предложила Албания, председательствующая сейчас в Совбезе (на правах его непостоянного члена) и выступающая одним из наиболее яростных критиков политики России в отношении Украины. Вести заседание будет албанский премьер Эди Рама, рассчитывающий на то, что это будет «первый с начала войны настоящий саммит по Украине».

Между тем пока неясно, кто будет сидеть за полукруглым столом Совбеза в этот день. Американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что не исключено личное участие и Джо Байдена, и Владимира Зеленского (Украина приглашена на это заседание, поскольку оно касается ее непосредственно). И любопытно, кто в таком случае будет представлять Россию — Сергей Лавров или иной дипломат, скажем, постпред РФ при ООН Василий Небензя. По словам источников “Ъ”, на данный момент от России в мероприятии заявлен министр.

Елена Черненко