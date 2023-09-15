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Коммерсантъ FM
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Минюст внес в реестр иноагентов политолога Белковского и журналиста Шепелина

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов. В него попали в том числе политолог Станислав Белковский и журналист Илья Шепелин, сообщается на сайте министерства.

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Станислав Белковский

Станислав Белковский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Илья Шепелин

Илья Шепелин

Фото: Соцсети Ильи Шепелина

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Станислав Белковский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Илья Шепелин

Фото: Соцсети Ильи Шепелина

В список также попали экс-координатор штаба оппозиционера Алексея Навального (общественное движение «Штабы Навального» признано экстремистской организацией и запрещено) Евгений Кочегин, ведущий «Ходорковский Live» (Михаил Ходорковский внесен в реестр иноагентов) Кирилл Седов и военный аналитик Юрий Федоров.

В сообщении Минюста, в частности, говорится, что:

  • Станислав Белковский участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, формировал негативный образ РФ и дискредитировал военную операцию на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях и политике действующих органов власти России; сейчас проживает не в России;
  • Евгений Кочегин распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, формировал негативный образ России, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, выступал против военной операции на Украине; живет за пределами России;
  • Кирилл Седов распространял недостоверную информацию о решениях и политике действующих органов власти РФ, выступал против военной операции, формировал негативный образ России, активно взаимодействовал с иноагентами, сотрудник проекта, основанного иноагентом;
  • Юрий Федоров распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в создании материалов иноагентов, является членом Международного института стратегических исследований в Великобритании и Северной Ирландии, живет за пределами РФ;
  • Илья Шепелин участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против военной операции на Украине, взаимодействовал с иноагентами, живет за пределами России.

52-летний Станислав Белковский в 2004 году учредил Институт национальной стратегии, до 2009 года был директором института. С 2002 по 2004 год он был директором Совета по национальной стратегии, колумнистом газеты «Московский комсомолец», участвовал в программе «Белковский. Прямая линия» на телеканале «Дождь» (признан нежелательной организацией и иноагентом), был автором еженедельной передачи «Время Белковского» на радио «Эхо Москвы».

Илья Шепелин работал корреспондентом «Газеты.ру», РБК, «Коммерсанта» и на портале Slon.ru. Был автором программы Fake News на «Дожде».

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