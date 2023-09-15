TikTok оштрафована в Ирландии на €345 млн за нарушение безопасности данных детей

Ирландская Комиссия по защите персональных данных (DPC) оштрафовала TikTok на €345 млн за нарушение правил хранения личных данных детей.

Регулятор проверил настройки приватности соцсети и процедуру проверки возраста пользователей за период с 31 июля по 31 декабря 2020 года. По итогам проверки комиссия пришла к выводу о том, что TikTok допустила множество нарушений Общего регламента ЕС по защите персональных данных. Так, аккаунты пользователей в возрасте 13–17 лет в ходе регистрации на платформе TikTok по умолчанию попадали в категорию открытых, из-за чего их видео могли смотреть другие пользователи любого возраста и любой желающий мог с этими подростками связаться.

Кроме того, были выявлены проблемы при использовании функции «Семейные настройки», которая позволяет родителю соединить свою учетную запись с учетной записью ребенка. Как указывает DPC, у TikTok не было процедуры проверки того, является ли взрослый человек, использующий «Семейные настройки», действительно родителем или ответственным взрослым по отношению к тому несовершеннолетнему, с которым он соединяет свою учетную запись. А между тем эта функция дает взрослому доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности аккаунта ребенка, а также позволяет ему настроить отправку прямых сообщению ребенку старше 16 лет, ограничить список пользователей, которые могут отправлять сообщения ребенку, и т. д.

В TikTok подтвердили получение информации о штрафе и заявили, что «со всем уважением не согласны с этим решением, особенно с размером наложенного штрафа». Как отметили в компании, все эти претензии относятся к функциям и установкам, которые действовали три года назад, но с тех пор уже все было исправлено.

Алена Миклашевская