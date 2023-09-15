Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

TikTok оштрафована в Ирландии на €345 млн за нарушение безопасности данных детей

Ирландская Комиссия по защите персональных данных (DPC) оштрафовала TikTok на €345 млн за нарушение правил хранения личных данных детей.

Регулятор проверил настройки приватности соцсети и процедуру проверки возраста пользователей за период с 31 июля по 31 декабря 2020 года. По итогам проверки комиссия пришла к выводу о том, что TikTok допустила множество нарушений Общего регламента ЕС по защите персональных данных. Так, аккаунты пользователей в возрасте 13–17 лет в ходе регистрации на платформе TikTok по умолчанию попадали в категорию открытых, из-за чего их видео могли смотреть другие пользователи любого возраста и любой желающий мог с этими подростками связаться.

Кроме того, были выявлены проблемы при использовании функции «Семейные настройки», которая позволяет родителю соединить свою учетную запись с учетной записью ребенка. Как указывает DPC, у TikTok не было процедуры проверки того, является ли взрослый человек, использующий «Семейные настройки», действительно родителем или ответственным взрослым по отношению к тому несовершеннолетнему, с которым он соединяет свою учетную запись. А между тем эта функция дает взрослому доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности аккаунта ребенка, а также позволяет ему настроить отправку прямых сообщению ребенку старше 16 лет, ограничить список пользователей, которые могут отправлять сообщения ребенку, и т. д.

В TikTok подтвердили получение информации о штрафе и заявили, что «со всем уважением не согласны с этим решением, особенно с размером наложенного штрафа». Как отметили в компании, все эти претензии относятся к функциям и установкам, которые действовали три года назад, но с тех пор уже все было исправлено.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...