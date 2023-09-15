У сети АЗС «Магистраль» в Татарстане закончился бензин

Татарстанская сеть АЗС «Магистраль» перестала продавать бензин на всех своих четырех заправках, находящихся под Казанью на трассе М-7.

«В связи с отсутствием топлива на заводах для частных АЗС вынуждены временно остановить продажи бензинов Аи-92 и Аи-95»,— говорится в сообщении компании на корпоративной странице «ВКонтакте». Она обещает уведомить, «как только топливо снова появится».

На сайте «Магистрали» сказано, что компания закупала бензин в Башкирии: Аи-92 у «Газпром нефтехим Салавата», а Аи-95 — у «Башнефти».

По сведениям «Интерфакса», «Магистраль» сейчас предлагает покупателям только дизельное топливо с НПЗ «Танеко» (входит в «Татнефть»).

Полина Петрова