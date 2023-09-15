Tank 300 получил в России версии с новым типом полного привода

Компания Great Wall анонсировала две новые комплектации для внедорожника Tank 300 на российском рынке.

Ключевой особенностью версий City стал «полный привод по требованию». Система в реальном времени анализирует дорожное покрытие и состояние автомобиля и, исходя из ситуации, перераспределяет крутящий момент по осям. При равномерном движении по прямой 97% момента приходится на задние колеса, а при резком ускорении, на скользких поверхностях, при пробуксовках возможно распределение крутящего момента в соотношении 46:54.

Новый тип полного привода доступен для комплектаций City Adventure и City Premium. В таких внедорожниках на центральной консоли расположены кнопки блокировок переднего и заднего дифференциалов, а кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений перемещены ближе к водителю и пассажиру. На селекторе выбора режимов полного привода остались только полный привод (AWD) и пониженная передача (4L). Из дополнительных функций, которых не было доступно ранее – открытие и закрытие всех четырех окон одним касанием, зеркало заднего вида с автозатемнением, беспроводная зарядка смартфона.

Стоимость Tank 300 в комплектации City Adventure составит от 4,2 млн руб, а City Premium — от 4,7 млн руб. Стоимость внедорожника с жестко подключаемым полным приводом не изменилась.

Максим Вершинин

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