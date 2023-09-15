ЦБ не планирует дополнительно расширять разнообразие валютных резервов

Банк России не планирует дополнительно диверсифицировать международные валютные резервы, которые сейчас по большей части состоят из юаней, несмотря на снижение курса китайской валюты к доллару, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Если вкладывать резервы в нерезервные валюты, они перестанут быть резервами — это же нерезервные валюты, даже если валюты дружественных стран. Плана по диверсификации у нас нет»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции.

К резервным валютам традиционно относят доллар США, евро, японскую иену и фунт стерлингов. Также к их числу иногда относят китайский юань, швейцарский франк, канадский доллар и австралийский доллар.

Глава Банка России в связи со снижением курса китайского юаня к доллару США отметила, что и раньше, когда корзина золотовалютных резервов была разнообразнее, колебания цен тех или иных валют все равно постоянно происходили.

По словам госпожи Набиуллиной, наличие юаней в резервах позволяет обеспечивать финансовую стабильность в случае необходимости. Экономика и торговые расчеты в значительной степени переключились на юани, поэтому на китайскую валюту есть спрос, что позволяет проводить валютные интервенции на валютном рынке, добавила она.

После ввода российских войск на Украину США и страны ЕС заморозили золотовалютные резервы РФ в долларах и евро. Как сообщал Минфин РФ, Россия лишилась доступа к $300 млрд резервов. При этом заморозке не подверглись резервы ЦБ в китайских юанях. По состоянию на 1 сентября 2023 года объем резервов составлял $581 млрд, из них в иностранной валюте — $408 млрд.

Эрдни Кагалтынов