Над Орловской областью обезвредили беспилотник

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сегодня, 15 сентября, на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат.

Беспилотник, по словам главы региона, упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. «Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем»,— рассказал господин Клычков в Telegram-канале. Он напомнил, что об обнаружении беспилотников необходимо сообщать по телефонам ФСБ, МВД и по единому номеру службы спасения — 112.

В Орловской области, которая не граничит с Украиной, уже несколько раз сбивали беспилотники. 30 августа в регионе отразили атаку трех БПЛА, один из них упал на территории Корсаковского района. В Орловской области указом президента Владимира Путина от 19 октября прошлого года был введен уровень повышенной готовности.

Сергей Толмачев, Воронеж