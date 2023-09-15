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Коммерсантъ FM
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Смерть застала военного на скамейке

На Урале участника спецоперации до смерти избили на улице

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в жестоком избиении участника специальной военной операции Дмитрия Терзи, приехавшего из Луганской Народной Республики на похороны брата, который скончался в ДТП. Пострадавший от побоев скончался в больнице. Как сообщил «Ъ» источник в силовых структурах города, возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказала порталу Е1 сестра погибшего военного, в воскресенье Дмитрий Терзи встречался с племянниками, а вечером его привезли к воинской части. Позже он уснул на скамейке около дома на Симферопольской, 26А (Чкаловский район). Как рассказали родственникам очевидцы, к мужчине якобы подошли несколько человек, отобрали у него сумку с документами и избили.

По словам сестры погибшего, у Дмитрия Терзи была разорвана селезенка, переломаны ребра и проткнуто легкое.

Как сказано в справке о смерти, он скончался из-за осложнения от полученной травмы, травмированной селезенки и других повреждений.

У него остались двое детей.

Подробности нападения на Дмитрия Терзи остаются неизвестными. Источник «Ъ-Урал» сообщил, что один подозреваемый заключен под стражу. «Обычно в таких делах один фигурант — тот, кто непосредственно наносил повреждения»,— пояснил источник. В военном СУ СКР по Екатеринбургу «Ъ-Урал» ответили, что не располагают информацией о смерти военного. В СУ СКР по Свердловской области сказали, что дело находится не в их ведомстве.

Старший брат погибшего скончался в ДТП 4 сентября, у него произошел разрыв аорты. После прощания у Дмитрия Терзи оставались дни отпуска, однако он хотел сразу отправиться в свое подразделение. Пока ждал возвращения, он занимался оформлением документов.

Это не первый случай нападения на участников спецоперации. В Забайкалье 5 августа напали на Михаила Таскина и Сергея Елгина. Мужчины имеют инвалидность в связи с потерей конечностей. Тогда ветераны столкнулись с агрессивной компанией из шести человек, после чего попытались решить конфликт, покинув заведение. В дальнейшем их машине преградили дорогу, затем вытащили их из нее, избили, а сам автомобиль серьезно повредили.

После инцидента пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тех, кто оскорбляет ветеранов СВО «нехорошими людьми и подонками», которые «заслуживают абсолютного порицания и там, где это необходимо, наказания».

Другое нападение на участника СВО произошло в начале осени в Ростовской области. Тогда неизвестный несколько раз выстрелил в участника спецоперации Вячеслава К. По предварительным данным, ночью 3 сентября у него произошла словесная перепалка с посетителем кафе, после чего из заведения вышли несколько неизвестных и избили его. Пострадавшему удалось убежать, утром хирурги извлеки из него пять пуль. По словам родственников, нападавшие начали вести себя агрессивно, узнав, что мужчина участвует в военной операции на Украине.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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