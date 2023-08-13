В Забайкалье сдался полиции третий обвиняемый в нападении на ветеранов СВО

Правоохранители задержали третьего обвиняемого в избиении ветеранов СВО в Забайкальском крае. Об этом заявили в региональном управлении СКР, добавив, что задержанный будет заключен под стражу.

В УМВД России по Забайкальскому краю рассказали подробности операции по розыску обвиняемого: стражи порядка прочесывали лесные массивы, проверяли дома и строения в близлежащих селах, проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения. «В результате проделанной сотрудниками уголовного розыска работы, утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», — говорится в сообщении пресс-службы краевого УМВД.

Ранее Нерчинско-Заводской райсуд в Забайкалье отправил в СИЗО двух участников избиения ветеранов СВО. Арестованным инкриминируются дискредитация вооруженных сил РФ, умышленное причинение легкого вреда здоровью и уничтожение или повреждение имущества.

Как писал «Ъ-Сибирь», нападение на двух участников СВО Михаила Таскина и Сергея Елгина, имеющих инвалидность в связи с потерей конечностей, произошло в ночь на 5 августа в кафе в Нерчинско-Заводском районе. Ветераны столкнулись с агрессивной компанией из шести человек, после чего попытались решить конфликт, покинув заведение. В дальнейшем их автомобилю преградили дорогу, вытащили их из него, избили, а саму машину серьезно повредили.

Илья Николаев