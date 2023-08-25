Песков назвал «паршивыми поступками» случаи оскорбления ветеранов спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское общество «не приемлет» случаи оскорбления ветеранов военной операции на Украине и их родственников, которые фиксируются в различных регионах. По его словам, подобные инциденты являются «паршивыми поступками».

«Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики [из Кремля], потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе»,— сообщил представитель Кремля в ходе конференц-колла.

Тех, кто оскорбляет ветеранов СВО господин Песков назвал «нехорошими людьми и подонками», которые «будут заслуживать и заслуживают абсолютного порицания и там, где это необходимо, наказания». Он уточнил, что российский президент Владимир Путин в ходе встреч с министрами, вице-премьерами и главами регионов регулярно подчеркивает необходимость «заботы» со стороны чиновников об участниках боевых действий и их родственниках.

В начале августа в Забайкальском тремя молодыми людьми был жестоко избит мужчина с инвалидностью, принимавший участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. По информации местных СМИ, нападавшие оскорбляли участника СВО и сорвали с него награды. Сам пострадавший записал видеообращение из больницы, в котором призвал не устраивать самосуд над напавшими на него людьми. Спустя несколько дней все участники избиения были задержаны и по решению суда заключены под стражу.

Александр Кислов