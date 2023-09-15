Английский футбол становится американским

Американская инвестиционная компания 777 Partners завершила сделку по приобретению клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон». Ни новый владелец, ни прежний — Фархада Мошири — не сообщили финансовых деталей сделки. Однако источники Reuters говорят, что клуб продан за £550 млн. С учетом того, что, согласно отчетности самого «Эвертона» за предыдущие четыре отчетных периода, он понес убытки, превышающие £400 млн, а также того, что господин Мошири за время владения командой потратил на нее £750 млн, выходит, что прежний владелец клуба фактически зафиксировал убытки от инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча АПЛ между «Эвертоном» и «Шеффилд Юнайтед» (сентябрь 2023 года)

Фото: Danny Lawson / PA via AP Момент матча АПЛ между «Эвертоном» и «Шеффилд Юнайтед» (сентябрь 2023 года)

Фото: Danny Lawson / PA via AP

В пятницу владелец клуба Английской премьер-лиги «Эвертон» Фархад Мошири сообщил, что продал команду американскому инвестиционному фонду 777 Partners. Последний широко известен на спортивном рынке. В частности, 777 Partners владеет 15-процентной долей в испанском футбольном клубе «Севилья», инвестфонду принадлежит почти 100% бумаг итальянской «Дженоа», 100% акций бельгийского клуба «Стандард» и почти 65% немецкого клуба «Герта». Все эти приобретения 777 Partners осуществил за последние пять лет.

«Времена, когда клубами владели отдельные лица или выгодоприобретатели, похоже, по большей части прошли,— говорится в заявлении Фархада Мошири.— Крупнейшими клубами теперь обычно владеют хорошо обеспеченные фонды частных инвестиций или поддерживаемые государственными структурами компании».

По словам Мошири, в ходе длительных переговоров с 777 Partners он пришел к выводу, что фонд является лучшим выбором для дальнейшего развития «нашего великого клуба».

Что касается «величия» «Эвертона», тот тут господин Мошири немного приукрасил ситуацию. Чемпионат Англии «Эвертон» в последний раз выигрывал в 1987 году (всего на счету ливерпульцев девять титулов, завоеванных с конца XIX века), а высшим достижением команды на международной арене стала победа в Кубке Кубков UEFA в 1985 году. В текущем первенстве «Эвертон» идет на 18-м месте. То есть находится в зоне вылета из АПЛ.

Как бы то ни было, команды АПЛ остаются весьма востребованными в мире инвесторов. Участники сделки по купле-продаже «Эвертона» не уточнили ее финансовые условия. Но, по сведениям источников Reuters, речь идет о продаже команды за £550 млн. Для сравнения: весной прошлого года американский предприниматель Тодд Бели купил «Челси» за £4,25 млрд. А владеющая «Манчестер Юнайтед» семья Глейзер уже больше года продает клуб и просит за него около £6 млрд. Правда, запрашиваемую цену пока никто не дает.

Отметим также, что эпоху Мошири (в капитал клуба он вошел в 2016 году, а полный контроль над ним получил два года спустя) трудно назвать успешной. В общей сложности предприниматель вложил в клуб около £750 млн. Это, однако, не помогло команде ни в спортивном плане, ни в финансовом. На протяжении пяти последних лет «Эвертон» стабильно отчитывался об убытках. В сезоне 2021/22 они достигли £44,7 млн. В общей сложности с 2016 года потери клуба составили £430 млн.

Добавим, что теперь, после продажи «Эвертона» 777 Partners, уже ровно половина из 20 клубов АПЛ принадлежит американским владельцам.

Александр Петров