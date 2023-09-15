Маркировать красную и черную икру начнут в апреле 2024 года

Минпромторг введет обязательную электронную маркировку красной и черной икры в России 1 апреля 2024 года. В том же месяце кончится экспериментальный режим маркировки икры, действующий с апреля текущего года. Сейчас икру маркируют добровольно.

«По поручению правительства РФ Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года»,— сообщается в Telegram-канале ведомства.

В связи с этим замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева посетила Сахалинскую область, где ознакомилась с ходом подготовки к маркировке икры осетровых и лососевых рыб.

Маркировать икру начали для контроля за поставками. Маркировка позволяет отследить путь икры от изготовителя до конечного покупателя. Таким образом государство предотвращает контрафакт и контрабанду, а покупатель получает легальный продукт.

Согласно апрельским данным Росрыболовства, теневой рынок красной икры в России превышал 4 млрд руб. В феврале таможенники в Омской области при проверке двух грузовиков обнаружили контрабанду 260 кг черной икры на 16 млн руб. Икру планировали вывезли в Казахстан.

Анастасия Ларина