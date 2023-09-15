«РИА Новости»: соотечественников обяжут подтверждать знание русского языка

Правительство скорректировало программу по содействию переселению в Россию соотечественников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новое постановление. Согласно ему, с 2024 года соотечественники будут обязаны подтверждать знание русского языка.

Как передает агентство, соответствующий документ уже подписан. При этом есть исключения: это правило не распространяется на граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

Для подтверждения владения русским при подаче заявки на участие в программе переселения нужно предоставить документ об образовании в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР, или документ об образовании, выданный в стране, где русский язык был одним из государственных.

При отсутствии таких документов соотечественнику предложат пройти собеседование. Уполномоченная комиссия оценит знания языка и примет соответствующее решение.

По программе оказания содействия переселению соотечественников с января 2022 года по май 2023 года в Россию переехало примерно 80 тыс. человек. За 12 лет по этой программе в Россию прибыли 826 тыс. человек. Поддержку соотечественников в конце августа Владимир Путин обсуждал с постоянными членами Совбеза.

В январе член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов предлагал временно ограничить выдачу российского гражданства по программе переселения соотечественников. Он утверждал, что по этой программе за взятки переселяются люди, которые не знают русского языка и далеки от российской культуры.

Анастасия Ларина