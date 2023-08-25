Путин обсудил с Совбезом поддержку россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил поговорить о поддержке соотечественников за рубежом. Совещание проходило по видеосвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас несколько вопросов сегодня в повестке дня. Один из них — это поддержка соотечественников за рубежом»,— сказал президент. Другие подробности встречи не сообщаются.

С января 2022 по май 2023 года по программе оказания содействия добровольному переселению соотечественников в Россию прибыли около 80 тыс. человек. За 12 лет по этой программе переехало 826 тыс. человек

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов для поддержки соотечественников за рубежом предлагал ввести «карту русского». Она предоставит право на отдельные виды льгот россиянам, проживающим за рубежом, упростит получение российской визы и даст возможность законного проживания в России.

Анастасия Ларина