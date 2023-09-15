В Краснодарском крае выросла доля займов с досрочным погашением

Онлайн сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал микрофинансовый рынок по Краснодарскому краю в разрезе совершения заемщиками досрочных погашений по имеющимся финансовым обязательствам.

Фото: freepik.com

Речь идет о сегменте PDL-займов «до зарплаты» (сроком до 30 дней на сумму до 30 тыс. руб.), по которым было совершено полное или частичное досрочное погашение.

В январе-августе пандемийного 2020 г. в среднем досрочно погашались только 3,9% займов. В аналогичном периоде 2021 г. показатель вырос до 8,8%, в 2022 г. снизился почти до значений 2020 г. — 4,1%. В 2023 г. наблюдается его восстановление до уровня 7,5%.

При этом заемщики предпочитают погашать досрочно преимущественно займы, чья сумма не превышает 15 тыс. руб. В структуре займов с досрочным погашением доля займов на сумму в пределах 15 тыс. руб. в январе-августе 2023 г. составила 62,6%, в аналогичном периоде 2022 г. — 71,3%, в 2021 г. — 58,7%, в 2020 — 69,2%.

Таким образом, тенденция на рост доли досрочно погашаемых займов в пределах 15 тыс. руб. усиливается в пиковые кризисные периоды в экономике (2020 и 2022 гг.) и ослабевает в условные «восстановительные» периоды (2021 и 2023 гг.).

Это связано с тем, что в кризисные периоды характерен повышенный спрос на займы на непредвиденные траты, и после их оформления заемщики по мере возможности стремятся быстрее погасить незапланированные обязательства досрочно. Займы на более крупные суммы (15-30 тыс. руб.) чаще оформляются на запланированные и целевые нужды, по таким ссудам заемщики склонны заранее просчитывать график погашения.

Андрей Грезнев, директор по маркетингу Moneyman: «Общая тенденция увеличения досрочных погашений обусловлена постепенным восстановлением экономики, ее развитие становится более прогнозируемым. У потребителей появляется больше уверенности в завтрашнем дне, и по мере возможности они стараются досрочно минимизировать свои обязательства перед кредиторами».

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