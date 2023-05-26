В Ленинском райсуде Воронежа ждут нового председателя

В Ленинском районном суде Воронежа открылась вакантная должность председателя, сообщил портал DeFacto со ссылкой на данные Квалификационной коллегии судей (ККС) региона. Заявления от кандидатов ждут до 23 июня.

Также ККС сообщила об открытии шести вакансий в других судах: судьи арбитражного суда Воронежской области, заместителя председателя и рядового судьи Россошанского райсуда, заместителя председателя Таловского райсуда, мирового судьи судебного участка №3 в Россошанском судебном районе, мирового судьи судебного участка №3 в Лискинском судебном районе.

Накануне в ходе заседания Воронежской областной думы были назначены девять мировых судей: судьей третьего участка Россошанского района стал Александр Высоцкий, Елена Дьячкова стала судьей третьего участка Бутурлиновского района, Наталия Романова – судьей пятого участка Железнодорожного района и Виктория Скрипкина – судьей двенадцатого участка Коминтерновского района (эти четверо судей назначены на трехлетний срок). Кроме того, Татьяна Белоконова стала мировой судьей второгo участка Новoвopoнeжcкoгo cудебногo paйoна, Наталья Долгих – судьей первого участка Железнодорожного судебного района, Елена Лихачева – судьей второго участка Центрального района, Людмила Самойлова – мировой судьей шестого участка Левобережного района, Артем Санин – третьего участка Аннинского района (все они назначены на неограниченный срок полномочий).

Владимир Зоркий