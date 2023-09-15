Кировский завод внесли в санкционный список США

ПАО «Кировский завод» (Санкт-Петербург) внесено в новый санкционный список Минфина США. Соответствующий документ был опубликован накануне вечером, 14 сентября на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Петербургского тракторного завода (входит в группу компаний "Кировский завод"). Архив "Ъ-СПб".

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Работа Петербургского тракторного завода (входит в группу компаний "Кировский завод"). Архив "Ъ-СПб".

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме этого, санкции введены также в отношении российских автопроизводителей «АвтоВАЗ», «Соллерс», «Москвич» и «Автодор», машиностроительного завода «Тонар», банка «Ак Барс» и так далее. Всего под санкции США попали около 100 юридических лиц.

При этом генеральный директор Кировского завода Сергей Серебряков заявил «Ъ-СПб», что санкции США не станут для петербургского предприятия проблемой.

«На сегодняшний момент мы не видим серьезных осложнений и проблем. Весь объем технологического процесса локализован на территории России, отчасти — Белоруссии»,— уточнил господин Серебряков.

По его словам, до этого в санкционный список было включено дочернее предприятие Кировского завода — завод «Универсалмаш». «Потихонечку подбирались и вот включили всю группу»,— отметил топ-менеджер предприятия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что США ввели санкции против ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко и еще 45 физических лиц.

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