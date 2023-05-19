США ввели санкции против ректора Горного университета Владимира Литвиненко

Власти США расширили санкционный список в отношении России, включив в него, в частности, ректора Санкт-Петербургского горного университета, миллиардера Владимира Литвиненко. В общей сложности в перечень попали 46 физических лиц, сообщается на сайте Минфина США в пятницу, 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В числе оказавшихся под американскими санкциями также: вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, помощник президента РФ Игорь Левитин, гендиректор венчурного фонда «Интерроса» «Восход» Руслан Саркисов, омбудсмены ДНР Дарья Морозова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и другие.

Владимир Литвиненко родился в Краснодарском крае, окончил Ленинградский горный институт, является доктором технических наук. Господин Литвиненко является самым богатым ректором в России с 2016 года. Он возглавлял ученый совет, где Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию.

«Ъ» писал, что в мае прошлого года Владимир Литвиненко передал практически всю свою долю в компании «Фосагро» своей жене Татьяне Литвиненко.

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