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Коммерсантъ FM
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Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. В рамках встречи лидеры стран обсудили экономику государств, вопросы импортозамещения. Также Владимир Путин сообщил об итогах встречи с лидером КНДР, прошедшей 13 сентября.

На встрече Владимир Путин проинформировал о завершении бюджетного процесса и сообщил, что экономика России стабильна. «Здесь все стабильно, надежно развивается, слава богу»,— отметил Владимир Путин.

В свою очередь, белорусский лидер сообщил, что прогнозирует в следующем году выход на досанкционный уровень работы экономики.

«Пытались нас крепко наклонить — ничего не получилось. Наоборот, как-то мы мобилизовались даже неожиданно. Я знаю и для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики»,— отметил Александр Лукашенко.

Господин Путин проинформировал президента Белоруссии об итогах встречи с лидером КНДР Ким Чин Ыном. Встреча прошла 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. В ответ Александр Лукашенко предложил подумать о «сотрудничестве на троих».

Как прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александра Горошилова

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