Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Центробанк на заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку с 12% до 13%. Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками. Также повышен прогноз по инфляции — 6-7% по итогам года.

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«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким... В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году»,— говорится в релизе Центробанка.

Кроме того, согласно новому прогнозу Центробанка, по итогам 2023 года годовая инфляция будет в диапазоне 6–7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, полагают в ЦБ, годовая инфляция должна вернуться к 4% в 2024 году.

По состоянию на 11 сентября, годовая инфляция выросла до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Как пояснили в ЦБ, инфляция растет из-за переноса в цены ослабления рубля. В среднем за три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% в пересчете на год, а аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 8,4%.

В качестве главных факторов роста инфляции в ЦБ назвали выросшие ценовые ожидания предприятий и населения, а также высокий внутренний спрос при повышенном спросе на импорт, провоцирующий ослабление рубля.

При этом продолжает расти экономическая активность. Согласно базовому сценарию регулятора, темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, а также 0,5–1,5% в 2024 году.

Рост экономической активности продолжится недолго, поскольку фаза восстановления российской экономики завершается, а рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. В ЦБ также напомнили про дефицит кадров, из-за которого безработица обновляет исторические минимумы: «Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением».

В прошлый раз решение повысить ключевую ставку (с 8,5% до 12% на внеплановом заседании ЦБ 15 августа) также было обусловлено увеличившимися проинфляционными рисками, а также ослаблением рубля. После этого решения доллар падал до 95 руб./$.

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков говорил, что ЦБ может повысить ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке 100 руб. Перед решением ЦБ курс доллара снижался на 69 копеек — до 96,65 руб., юаня — на 8 копеек, до 13,27 руб., евро — на 73 копейки, до 103,09 руб.

В макроэкономическом прогнозе независимых экспертов, опубликованном 1 сентября, Центробанк уже повышал медианный прогноз инфляции на 2023 год до 6,3% (+0,6 п.п. к июльскому опросу). В Минэкономики ожидают, что инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%.

Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что принимаемых властями мер для стабилизации курса рубля пока недостаточно. По его словам, административные меры введения или восстановления валютного регулирования вряд ли дадут эффект, поскольку это «будет неудобно для бизнеса» и неэффективно.

Анастасия Ларина