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Коммерсантъ FM
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Минэкономики в 2024 году прогнозирует курс доллара выше 90 рублей

Минэкономики представило прогноз, согласно которому среднегодовой курс доллара в 2024 году составит 90,1 руб., инфляция превысит 4,5% (выше целевого показателя ЦБ), сообщает РБК со ссылкой на документ.

По базовому сценарию Минэкономики, средний курс доллара в 2023 году составит 85,2 руб., в 2024 году — 90,1 руб., в 2025 — 91,1 руб., в 2026 — 92,3 руб.

В Минэкономики ожидают, что инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%, в 2024 году — 4,5%, что выше целевого показателя Банка России на 0,5 п. п. В 2025 и 2026 годах средний рост цен составит около 4%, считают в министерстве.

Согласно прогнозу, среднегодовая цена нефти марки Brent в 2024 году составит $85 за баррель, в 2025-м — $80,2, в 2026-м — $76,2. По итогам 2023 года цена на этот сорт нефти ожидается на уровне $83,5.

ВВП, по оценке Минэкономразвития, в 2023 году вырастет на 2,8%, а в 2024 и 2025 годах — на 2,3%, в 2026 году — на 2,2%. В апрельском прогнозе министерство ожидало роста ВВП в 2024 году на 2%, в 2025 — на 2,6%, а в 2025 — на 2,8%.

7 сентября ЦБ опубликовал макроэкономический прогноз от опрошенных независимых экспертов. Ослабление рубля в расчетах аналитиков сопровождалось улучшением краткосрочных ожиданий по ВВП 2023 года, уровня реальных зарплат и безработицы — при увеличении ожиданий инфляции на 0,5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чем меньше рубль, тем больше денег».

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