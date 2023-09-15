Алексей Вихарев возглавил фракцию «Единой России» в гордуме Екатеринбурга

Депутат Алексей Вихарев возглавит фракцию «Единой России» в городской думе Екатеринбурга. Президиум регионального политсовета партии принял решение единоглассно. Конкурентом господина Вихарева на данный пост был бывший чиновник мэрии Артур Зиганшин, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Это серьезная должность и большая ответственность. В думе 27 депутатов от ЕР. Вместе с командой губернатора и главы, командой горожан мы продолжим нашу работу на благо города. Экология, медицина, помощь СВО, защита горожан, многое другое»,— написал Алексей Вихарев в своем telegram-канале.

«Это серьезная должность и большая ответственность. В думе 27 депутатов от ЕР. Вместе с командой губернатора и главы, командой горожан мы продолжим нашу работу на благо города. Экология, медицина, помощь СВО, защита горожан, многое другое»,— написал Алексей Вихарев в своем

Впервые Алексей Вихарев был избран депутатом гордумы в 2018 году. Тогда он также избирался от «Единой России». В седьмом созыве думы работал в комитетах по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, а также — по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В 2021 году создал и возглавил депутатскую группу «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга».

В прошлом созыве гордумы фракцию «Единой России» возглавляла Ира Овчинникова, которая избиралась депутатом пять раз подряд. В июне 2023 года, за несколько месяцев до выборов, она написала заявление о выходе из партии. По ее словам, такое решение она приняла после проигрыша на праймериз в новый созыв гордумы, итоги которых она назвала «подтасованными». Впоследствии она попыталась избраться в новый созыв в качестве самовыдвиженца.

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