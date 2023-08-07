Суд обязал избирком допустить Иру Овчинникову на выборы в думу Екатеринбурга

Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал незаконным решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) о снятии экс-руководителя фракции «Единой России» в думе Екатеринбурга Иры Овчинниковой с выборов депутатов городской думы. Об этом кандидат сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ира Овчинникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ира Овчинникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Справедливость восторжествовала! Суд удовлетворил мое заявление и обязал избирком в срочном порядке зарегистрировать меня кандидатом в депутаты гордумы!»,— написала она.

На выборы Ира Овчинникова самовыдвинулась. Верх-Исетская ТИК отказала ей в регистрации, обнаружив в подписных листах кандидата недостоверные паспортные данные сборщиков и избирателей.

Василий Алексеев