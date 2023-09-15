Еще один руководитель из структуры краевого минспорта покидает пост

Руководитель ГАУ Пермского края «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий» Евгений Хиль покидает должность, сообщил собеседник среди пермского спортобщества — ему не продлили контакт. В минспорте подтвердили сведения «Ъ-Прикамье» о том, что контракт с директором не продлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Евгения Хиля в соцсети Фото: страница Евгения Хиля в соцсети

С самим Евгением Хилем «Ъ-Прикамье» связаться не удалось.

По информации источника, сразу после получения уведомления о прекращении контракта господин Хиль ушел в отпуск. Эта неделя должна быть у него последней рабочей. Господин Хиль находился в должности с сентября 2021 года.

Евгений Хиль — пятикратный победитель первенства России по кикбоксингу, семикратный чемпион России по кикбоксингу, провел свыше 270 боев, единственный спортсмен за всю историю, выигравший чемпионат России по кикбоксингу во всех разделах.

Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий занимается в том числе и подготовкой федерального форума «Россия — спортивная держава», который состоится в Перми в октябре этого года.

На днях в краевом министерстве спорта произошла еще одна кадровая перемена: должность замминистра покинула Марина Зиннер, работавшая в министерстве с 2019 года.