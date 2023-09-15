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Коммерсантъ FM
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Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых облизывать камни

В Гарварде прошла 33-я церемония вручения Шнобелевской или Игнобелевской премии. Награды вручали в десяти номинациях, мероприятие провели онлайн. Премию в области химии и геологии получил польский ученый Ян Заласевич за объяснение, «почему многие ученые любят лизать камни».

Среди других лауреатов:

  • премия по литературе: ученые из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии — за изучение ощущений, которые испытывают люди, когда повторяют одно слово много раз;
  • в области машиностроения: ученые из Индии, Китая, Малайзии и США — за оживление мертвых пауков для использования в качестве механического инструмента для захвата;
  • в области общественного здравоохранения: ученый из Южной Кореи за изобретение «Стэнфордского туалета» — устройства, использующего различные технологии для «мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком»;
  • в области связи: ученые из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США — за изучение умственной деятельности людей, «умеющих говорить задом наперед»;
  • в области медицины: ученые из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама — за использование трупов для исследования того, одинаково ли количество волос в каждой из двух ноздрей человека;
  • в сфере питания: двое японских ученых — за эксперименты по определению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус еды;
  • в области образования: ученые из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии — за методическое изучение скуки учителей и учеников;
  • по психологии: трое ученых из США за проведение экспериментов на городской улице, целью которых было увидеть, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх;
  • по физике: ученые из Испании, Галисии, Швейцарии, Франции и Великобритании — за измерение степени, в которой на смешивание океанской воды влияет сексуальная активность анчоусовых рыб.

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году как антипод Нобелевской. Премия вручается «за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься».

О победителях премии в 2022 году — в материале «Ъ» «Ритуальные клизмы укрепляют традиционные ценности».

Лаура Кеффер

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