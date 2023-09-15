Как компании защищаются от дронов

Антидроновые системы, изначально созданные для защиты оборонных предприятий и объектов критической инфраструктуры (в первую очередь ТЭКа), теперь пользуются повышенным спросом со стороны крупного бизнеса.

Принятый 4 августа 2023 года федеральный закон №440 позволил частным охранным организациям бороться с дронами, для чего охранники должны пройти курсы повышения квалификации по программе «антитеррористической защищенности объектов». Закон устанавливает «открытый» перечень способов воздействия на дрон-нарушитель. Наиболее эффективными из них сегодня эксперты называют подавление каналов управления, передачи данных, спутниковой навигации и подмену координат. Это может быть оптико-электронное подавление, а также различные виды кинетического и иного специального воздействия — например, дроны-перехватчики, заряды картечного типа или электромагнитные импульсы.

Всего на российском рынке радиолокационного обнаружения малоразмерных БВС есть не менее 10–15 российских производителей. Экспертные оценки объема рынка в гражданском сегменте на 2023 год колеблются в диапазоне от 3 до 10 млрд руб.

Максимальную дальность обнаружения обеспечивают комплексы, выпускаемые предприятиями ОПК, но их стоимость слишком высока для большинства частных компаний. Цены популярных стационарных и мобильных комплексов защиты от беспилотников начинаются от 5 млн руб. и доходят до 100 млн руб. в зависимости от состава оборудования и характеристик. Среди более доступных портативных устройств спросом пользуются антидроновые ружья, которые могут подавить сигнал беспилотников на удалении до 1 км. Наиболее активно приобретаемые модели, по словам экспертов, стоят от 250 тыс. руб. до 1 млн руб. Среди преимуществ поставщики отмечают не только защиту зданий и массовых мероприятий от атак дронов, но и от промышленного шпионажа.

Крупные комплексы по защите от дронов обычно включают в свой состав радиолокационную станцию (РЛС). Но чтобы использовать такое оборудование, пользователю потребуется разрешение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и Роскомнадзора. Также может потребоваться оформление санитарного паспорта передающего радиотехнического объекта в Роспотребнадзоре. Выделение частот для РЛС требует обязательного согласования с силовыми ведомствами, которые входят в состав ГКРЧ и имеют право вето.

Для речных и морских радаров сегодня есть общее решение ГКРЧ, которое позволяет им использовать радары в разрешенных диапазонах частот, отмечает председатель правления группы ФТК Иван Поминов. Аналогичная ситуация и с РЛС в аэропортах. Они относятся к объектам безопасности транспортной инфраструктуры, и их работа регламентирована транспортным законодательством. Для радаров в системах защиты от дронов обобщенного решения пока нет, отмечает он. Сегодня активно обсуждается вопрос выделения необходимых частот, которые сейчас закреплены за силовыми ведомствами, но «в условиях нынешних угроз для безопасности государства» эксперт считает такое решение маловероятным.

Айгуль Абдуллина