Из свежей почты

Кристина Смирнова, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 135 960 руб.

Внимание! Цена лечения 246 960 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 21 тыс. руб.

Дочка родилась раньше срока, четыре месяца ее выхаживали в больницах, выявили поражение центральной нервной системы, эпилепсию. Развивалась Кристина с отставанием. Мы делали все возможное, возили ее на лечение, и к четырем годам дочка окрепла, научилась сидеть, ходить с поддержкой. Но до сих пор не говорит. После курса терапии в московском Институте медтехнологий (ИМТ) Кристина стала активнее двигаться, уже без нашей помощи ест и одевается. Лечение нужно продолжать, а я не в состоянии оплатить счет. Дарья Смирнова, Республика Коми

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке требуется снизить тонус мышц, увеличить объем движений, развить мелкую и крупную моторику, улучшить координацию движений и равновесие, стимулировать развитие речи».

Леша Дзекун, 12 лет, врожденная мышечная дистрофия, недоразвитие челюстей, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 149 600 руб.

Внимание! Цена лечения 226 600 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 60 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 17 тыс. руб.

Леша с рождения был слабым, не ползал и не ходил до двух лет. У него выявили мышечную дистрофию. С пяти лет сын передвигается в коляске. На время сна подключаем аппарат ИВЛ, так как есть риск остановки дыхания! Сейчас Леше необходимо ортодонтическое лечение — из-за недоразвитой нижней челюсти невозможно использовать стандартные маски для кислородной поддержки. За лечение такого сложного ребенка берутся лишь врачи в Москве. Но денег на оплату у нас нет, в семье трое детей. Помогите! Ольга Дзекун, Омская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику нужно ортодонтическое лечение с использованием съемных и несъемных расширяющих аппаратов».

Маша Макова, 8 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы. 137 748 руб.

Внимание! Цена датчиков на год 176 748 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 20 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 19 тыс. руб.

В декабре прошлого года дочка заболела и попала в реанимацию — уровень сахара в крови у нее был выше нормы в шесть раз! После выписки нам пришлось колоть инсулин и часто измерять уровень глюкозы. Лишь когда я приобрела систему непрерывного мониторинга глюкозы, стало гораздо легче. Дочка у нас слабослышащая, разговаривает жестами и не может сказать о плохом самочувствии. Поэтому такая система для нас спасение! Но датчики к ней бесплатно не выдают, а покупать их я не в силах. Алина Макова, Калининградская область

Эндокринолог Городской детской поликлиники Виктория Эльзессер (Калининград): «Маше необходимо использовать систему непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, которая позволит компенсировать заболевание».

Герман Еременко, 11 лет, лимфобластная лимфома, спасет лекарство. 177 191 руб.

Внимание! Цена лекарства 303 191 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Карачаево-Черкесия» соберут 26 тыс. руб.

Зимой этого года у Германа поднялась температура, появился кашель с хрипами. Рентген выявил у него опухоль, которая давила на сердце. Сына обследовали, и оказалось, что у него сильно увеличены внутренние лимфоузлы. Врачи заподозрили онкологию и направили его в московскую клинику. Здесь после биопсии лимфоузла подозрение подтвердилось: у Германа рак лимфатической системы. Назначили лечение, но даже высокодозная химиотерапия не помогла. Только когда сыну подобрали препарат дарзалекс, опухоль стала уменьшаться. Но лекарство в больнице закончилось, а терапию прерывать нельзя. Пожалуйста, спасите сына! Елена Поленова, Карачаево-Черкесия

Детский онколог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Оксана Гурьева (Москва): «Учитывая тяжелое течение болезни, для достижения ремиссии Герману по жизненным показаниям требуется таргетная терапия противоопухолевым препаратом дарзалекс. К сожалению, это лекарство в отделении отсутствует».

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