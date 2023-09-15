7,7 раза составило отношение средних зарплат 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников в РФ (22,7 тыс. руб. против 173,7 тыс. руб.) в 2023 году, подсчитали в FinExpertiza. Максимум разрыва в зарплатах был зафиксирован в Москве (отличие в 9,3 раза), в Астраханской области (в 7 раз) и Санкт-Петербурге (в 6,8 раза). Наименьшее расхождение показателей отмечается в Тыве (в 3,8 раза), Калмыкии (в 4,1 раза), Магаданской области, Карелии и Мордовии (в 4,5 раза). За последние десять лет неравенство в зарплатах снижалось, чему в том числе способствовало ускоренное повышение МРОТ — в 2013 году разрыв высоких и низких зарплат был девятикратным.

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