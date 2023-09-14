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Коммерсантъ FM
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Лидеры Киргизии и Таджикистана возобновили переговоры о делимитации границы

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе возобновили обсуждение на высшем уровне главного проблемного вопроса в отношениях двух стран — о делимитации и демаркации границы. Переговоры состоялись во время пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Встреча прошла в годовщину самого крупного за историю независимости обеих республик приграничного конфликта. Напомним, что обстрелы на киргизско-таджикской границе начались 14 сентября 2022 года. В результате со стороны Киргизии погибли 59 человек, 140 пострадали. В Таджикистане сообщали о 41 погибшем. 18 сентября стороны договорились о совместном патрулировании на границе, также они решили разблокировать дороги в зоне конфликта. 19 сентября они подписали протокол об установлении мира.

На встрече в Душанбе Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, как заявили агентству «РИА Новости» в пресс-службе киргизского лидера, «подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами и выразили готовность к открытой и содержательной беседе по всему спектру двусторонних отношений».

Вместе с тем киргизский политолог, руководитель центра социально-политических исследований «Элчи» Денис Бердаков считает, что о потеплении в отношениях между странами говорить рано: «Это, скорее, разумный диалог. Есть понимание того, что без этого процесса не будет взаимной торговли».

На сегодня из 972 км границы между Киргизией и Таджикистаном согласованы 682 км. Странам еще предстоит определиться со спорными территориями в Баткенской и Ошской областях Киргизии. Обсуждая этот вопрос, стороны предъявляют друг другу разные документы, датированные 1920-ми годами. В октябре прошлого года на встрече со своими коллегами из Киргизии и Таджикистана президент РФ Владимир Путин заявил о готовности выступить посредником в этом историческом споре: «В Москве подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение». С тех пор топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана собирались как минимум семь раз.

«Работают комиссии с обеих сторон. Пока описываются границы на малонаселенных высокогорных участках на высоте 5–7 тыс. метров над уровнем моря. Когда начнут делить спорные территории, обоим президентам придется идти на значительные уступки,— отметил в связи с этим Денис Бердаков.— Это вызовет серьезную политическую турбулентность в каждой из стран. Возможно, вопрос с обеих сторон придется выносить на референдум или привлекать международных доноров, чтобы создавать полосу отчуждения, отселяя людей с этих территорий и выделяя им компенсации». По словам эксперта, «чувствуется внешнее давление на переговорный процесс между двумя странами, и только под принуждением идет хоть какое-то согласование границ».

Светлана Архангельская, Бишкек

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