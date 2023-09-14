Сына Байдена обвинили по трем пунктам в связи с покупкой Colt Cobra в 2018 году

Федеральная прокуратура предъявила сыну президента США Джо Байдена — Хантеру — обвинения по трем пунктам дела о хранении огнестрельного оружия. Речь идет о незаконно приобретенном в 2018 году пистолете Хантера Байдена. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на материалы Окружного суда штата Делавэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хантер Байден

Фото: Julia Nikhinson / Reuters Хантер Байден

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

53-летний Хантер Байден обвиняется в приобретении револьвера Colt Cobra 38SPL по подложным документам (1), а также в сокрытии информации о подложных документах (2) и пристрастиях к наркотическим веществам (3) при оформлении лицензии на оружие. По предъявленным обвинениям, как сообщает Bloomberg, ему может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что предъявленные обвинения «исключены» соглашением, которое Хантер Байден заключал с федеральной прокуратурой, передает Reuters. По его словам, выдвинутые обвинения не соответствуют правоприменительной практике. Кроме того, у команды юристов Хантера Байдена есть доказательства невиновности обвиняемого по этому делу.

В отношении Хантера Байдена также расследуется дело о неуплате налогов. Ранее он признал вину по этому делу, надеясь снять с себя обвинения по делу об огнестрельном оружии. Но затем он отказался от признания вины в налоговых преступлениях. В июле телеканал CNN сообщал, что сделка может быть пересмотрена федеральной прокуратурой и заключена заново, но на другой период уплаты налогов.

Полина Мотызлевская