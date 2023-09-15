«Новомет» вышел из Евросоюза

ГК «Новомет» полностью прекратила операционную деятельность на территории ЕС. По словам гендиректора «Новомет-Пермь» Максима Перельмана, с начала года компания закрыла единственный сервисный центр в Евросоюзе. По данным открытых источников, он располагался в Румынии, куда «Новомет» поставлял насосное оборудование для одного из месторождений. Также руководитель рассказал, что компании пришлось перестроить транспорт­ную и финансовую логистику. При этом «Новомет» испытывает трудности с кадрами, которые уходят на оборонные предприятия. Ранее с европейского и американского рынка ушел пермский производитель оптического кабеля АО «Инкаб». Экс­перты отмечают, что иностранные партнеры российских компаний будут испытывать сложности с запчастями и сервисом оборудования. Кадровые проблемы, по их данным, есть у большинства прикамских предприятий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О закрытии единственного сервисного подразделения на территории Европейского союза генеральный директор «Новомет-Пермь» Максим Перельман рассказал на выставке «Нефть и газ. Химия. ТЭК». «Мы были вынуждены полностью закрыть операционную в ЕС, нас полностью выдавили оттуда,— пояснил господин Перельман.— В январе мы осуществили последнюю поставку, получили деньги и закрыли подразделение». Где именно находился сервисный центр, гендиректор не сказал, но согласно открытым данным, подразделение располагалось в Румынии.

Группа компаний «Новомет» производит оборудование для нефтедобычи, а также занимается разработкой инновационных технологий для нефтедобычи и «зеленой энергетики». По итогам 2022 года выручка АО «Новомет-Пермь» превысила 14,7 млрд руб., чистая прибыль составила 830 млн руб. В настоящий момент состав акционеров АО «Новомет-Пермь» не раскрывается. Контрольный пакет акций всегда принадлежал семье бывшего гендиректора группы компаний Олега Перельмана. Компания работает с партнерами более чем в 30 странах, на Западе ее сервисные центры были открыты в Хьюстоне и Вайоминге (США) и Саскачеване (Канада). Согласно информации, опубликованной в корпоративном издании ГК «Новомет» «Арсенал нефтедобычи», на июнь текущего года подразделения в этих городах продолжают входить в контур группы компаний. При этом Румыния в качестве региона присутствия уже не упоминается.

Отметим, что ранее свои подразделения в западных странах закрыла другая пермская компания, АО «Инкаб», специализирующаяся на производстве оптического кабеля. Она ликвидировала производственную площадку в Эрфурте (Германия), а доля российских бизнесменов в компании, управляющей заводом в Арлингтоне (США), была продана европейским и американским партнерам.

В Румынию «Новомет-Пермь», по информации компании, поставил несколько объемно-роторных насосов на месторождение Asset III Muntenia Ves, предназначенных для добычи вязкой нефти из низкодебетных скважин. Часть из них позже была демонтирована, сколько изделий находится в эксплуатации, неизвестно. С другими европейскими странами «Новомет» сотрудничал в области геотермальной энергетики. В 2018–2021 годах компания поставила несколько десятков геотермальных установок Geyser.

По словам Максима Перельмана, для российских компаний оказались закрытыми не только европейские рынки, но и порты. В итоге логистика «Новомета» была перестроена, основные поставки теперь производятся через Турцию. В качестве положительного момента гендиректор отметил решение проблем с платежами, это произошло после того, как компания переориентировалась на работу с «локальными» заграничными банками. При этом производственные перспективы топ-менеджер оценивает оптимистично. Гос­подин Перельман отметил, что после ухода с российского рынка зарубежных производителей возник большой спрос на капитальный ремонт и реинжиниринг иностранного оборудования.

Также Максим Перельман рассказал, что пермское предприятие группы испытывает «большие сложности» с набором персонала. По его словам, сложилась ситуация, в которой оборонные предприятия, получившие большие заказы, переманивают работников на зарплату выше. «Мы будем вынуждены инвестировать средства в автоматизацию производства,— пояснил господин Перельман.— Прихода нового квалифицированного персонала в нужном количестве я не ожидаю».

Директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод», председатель пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теп­лов отмечает, что нехватку кадров испытывает подавляющее большинство заводов. «Только на предприятия Краснокамска необходима тысяча рабочих,— рассказывает он.— На рекрутинговых платформах размещены резюме примерно ста претендентов, но, как правило, это люди не из промышленности, а совсем из других отраслей».

Говоря об уходе ГК «Новомет» из ЕС, господин Теп­лов предположил, что потребители продукции пермской компании в Европе будут испытывать трудности с обслуживанием и ремонтом оборудования. «Насколько я знаю, „Новомет“ разрабатывает индивидуальные решения и проекты для каждого партнера,— отмечает экс­перт,— поэтому они могут оказаться в похожем положении, что и российские предприятия нефтегазовой отрас­ли после ухода западных компаний. Технически эти проблемы решить можно, но это вопрос времени и денег. Так что сложившаяся ситуация невыгодна никому».

Дмитрий Астахов