Делегат Балтики

Краевые власти вернулись к анонсированной три года назад идее открыть представительство Прикамья в Санкт-Петербурге. В правительстве региона возобновление работы в этом направлении не комментируют. Сегодня в экономике Пермского края активно участвуют такие крупные санкт-петербургские компании, как холдинг «Свеза», ПАО «Газпром», предприятие по производству электросудов «Эмпериум». По данным собеседников «Ъ-Прикамье», основной задачей представительства будет привлечение новых инвесторов из Северной столицы в регион. В деловом сообществе считают, что создавать такую структуру для этих целей необязательно. Политтехнологи оценивают инициативу положительно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в правительстве региона прорабатывают возможность открытия представительства Пермского края в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили несколько источников, близких к краевым властям. Изучением вопроса занимается блок вице-премьера Алексей Демкин (курирует регионального министерства территориального развития). Основная цель создания представительства — поддержка растущих деловых связей между Пермью и Санкт-Петербургом и привлечение в регион новых инвесторов из Северной столицы.

«Вопрос еще находится на стадии идей. Когда они оформятся в предложения, тогда и можно будет их обсуждать»,— пояснил один из собеседников.

В пресс-службе правительства Пермского края не стали комментировать планы по созданию нового структурного подразделения.

Планы по открытию представительства в Санкт-Петербурге краевые власти анонсировали в 2020 году после встречи губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Тогда главы субъектов договорились о намерении развивать сотрудничество в разных отраслях экономики — лесной промышленности, металлообработке, судостроении, а также в сфере культуры.

У властей Прикамья уже есть примеры сотрудничества с питерскими предприятиями. В 2006 году расположенный в Нытвенском округе Пермский фанерный комбинат вошел в состав холдинга «Свеза» с головной компанией в Санкт-Петербурге и сменил название на «Свеза Уральский». В прошлом году воссозданная региональным правительством Пермская судоверфь (ПСВ) начала выполнять заказы для санкт-петербургского производителя судов на электротяге «Эмпериум». В этом году Фонд развития Пермского края подписал договор об инвестировании в развитие ПСВ с российским IT-холдингом Sitronics Group — материнской компанией «Эмпериума». Сообщалось, что Sitronics Group планирует модернизировать производство судоверфи, чтобы на ней также можно было строить электросуда. Кроме того, весной этого года в состав краевой рабочей группы по развитию водного транспорта был включен директор центра по работе с заказчиками санкт-петербургского АО «Научно-производственное предприятие „Радар ММС“» Сергей Вавилов.

Также санкт-петербургские компании инвестируют в развитие социальной инфраструктуры Прикамья, в частности, «Газпром» выделяет 1,5 млрд руб. на реконструкцию стадиона «Юность».

В настоящее время правительство Пермского края имеет одно представительство за пределами региона — в Москве, при правительстве РФ. Его задачами являются: обеспечение взаимодействия губернатора и председателя правительства Пермского края (сейчас эти должности совмещены) с федеральными органами, организационно-техническое обеспечение пребывания главы региона в Москве, участие в реализации внешнеэкономической и информационной политики Прикамья.

Ранее у Пермского края было также представительство за рубежом — в Китае. Оно было создано в декабре 2011 года во время губернаторства Олега Чиркунова, однако проработало недолго — в конце 2012 года сменивший господина Чиркунова Виктор Басаргин принял решение о закрытии китайского представительства, посчитав, что его работа неэффективна. Весной 2022 года власти Прикамья обсуждали возможность открытия представительства в Турции для поддержки пермских предприятий, ведущих деятельность на территории этой страны, но пока информации об активной работе в этом направлении нет.

Председатель Совета Пермской ТПП Олег Жданов не видит особой необходимости в открытии представительства региона в Северной столице. «В Москве это действительно оправдано. Там находятся федеральные министерства, и представительство нужно, чтобы оперативно взаимодействовать с ними, отрабатывать необходимую документацию. В случае с Санкт-Петербургом большого количества такой работы нет. Что касается деловых связей, то они у нас и так хорошо налажены, никаких сложностей нет, можно организовать любую бизнес-миссию или деловую встречу. Не думаю, что для этого остро нужна такая структура»,— говорит господин Жданов.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает, что представительство повысит узнаваемость пермского региона и положительно отразится на развитии его экономики. Он уверен, что в дальнейшем Прикамью стоит обзавестись представительствами и в других городах страны и за рубежом, а также поработать над открытием их представительств в краевой столице. «Современная экономика — это экономика коммуникаций: чем больше о тебе знают, тем лучше. Это справедливо как для отдельных людей и компаний, так и для субъектов. Я бы рекомендовал брать пример с Казани и Екатеринбурга — они очень удачно взаимодействуют с другими регионами и странами. Открытие представительства в Санкт-Петербурге — правильное решение, но оно должно стать только первым шагом. Необходимо смотреть шире в мир. Китай, Индия, Азербайджан и многие другие страны сегодня только и ждут приглашения к сотрудничеству. Надо пользоваться моментом»,— полагает господин Чусовитин.

Екатерина Артемова