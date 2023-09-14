В Москве отменен концерт группы «Ленинград»

Концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября в московском стадионе «Лужники», отменен. Об этом сообщается на сайте билетного оператора. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть до 30 ноября.
Сергей Шнуров
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Концерт "Ленинград", запланированный на 16 сентября 2023 года, отменяется по независящим от организатора причинам»,— говорится в сообщении. Участники группы информацию не комментировали.
В 2022-м году лидер группы Сергей Шнуров сообщал об отмене концертов в Санкт-Петербурге. В июле того же года выступления группы на церемонии закрытия матча Суперкубка России в Санкт-Петербурге заменили на коллективы «Танцы минус» и «Би-2».