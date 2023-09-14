В Москве отменен концерт группы «Ленинград»

Концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября в московском стадионе «Лужники», отменен. Об этом сообщается на сайте билетного оператора. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть до 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шнуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шнуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Концерт "Ленинград", запланированный на 16 сентября 2023 года, отменяется по независящим от организатора причинам»,— говорится в сообщении. Участники группы информацию не комментировали.

В 2022-м году лидер группы Сергей Шнуров сообщал об отмене концертов в Санкт-Петербурге. В июле того же года выступления группы на церемонии закрытия матча Суперкубка России в Санкт-Петербурге заменили на коллективы «Танцы минус» и «Би-2».