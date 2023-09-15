Пластмасса пластмассе рознь

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск уфимского ПАО «Уфаоргсинтез» к одноименному конкуренту. Истец просил обязать ответчика — московское АО «Уфаоргсинтез» сменить название или не заниматься производством пластмасс, искусственного каучука и полиэтилена, а также торговлей ими. Суд согласился, что схожесть названий компаний вводит в заблуждение потребителей, которым сложно отличить один «Уфаоргсинтез» от другого. Ответчик в суде не участвовал и на претензии ПАО ранее не ответил.

ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в «Башнефть») лишил московскую фирму-конкурента права использовать наименование, схожее до степени смешения. В мае уфимская компания подала иск в арбитражный суд Москвы к АО «Уфаоргсинтез». Истец отметил, что ответчик использует тождественное наименование, а также указал на совпадение видов экономической деятельности конкурента.

В ходе судебного заседания представитель уфимской компании просил запретить ответчику использовать фирменное наименование при осуществлении деятельности по некоторым кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: производстве пластмасс и синтетических смол, химических органических основных веществ, синтетического каучука и оптовой торговле промышленными химикатами.

Ответчик на судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не предоставил.

Суд установил, что ОАО «Уфаоргсинтез» было зарегистрировано в январе 1994 года, в июле 2015 года форма юрлица была изменена на ПАО. О том, что в Москве в августе 2022 года была зарегистрирована компания с тождественным наименованием, уфимский «Уфаоргсинтез» узнал из Единого государственного реестра юридических лиц.

В январе текущего года истец, полагая, что ответчик нарушил его право на фирменное наименование, направил в его адрес претензию. Попытка решить спор в досудебном порядке не увенчалась успехом.

Ведет ли ответчик производственную деятельность, в материалах суда не уточняется. В открытых источниках таких данных нет.

Суд установил, что, исходя из кодов Общероссийского классификатора, истец и ответчик занимаются одними и теми же видами деятельности. При этом объективного подтверждения того, что средний потребитель соответствующих услуг воспринимает их как независимые субъекты, не смешивая предлагаемые ими услуги, ответчиком не представлено. Тождественные фирменные наименования сторон и то, что они работают в одном сегменте рынка, создает высокую степень вероятности смешения истца и ответчика в хозяйственном обороте и может ввести потенциальных контрагентов в заблуждение относительно производителя и продавца продукции, отмечается в решении. Удовлетворяя исковые требования ПАО «Уфаоргсинтез» в полном объеме, суд также исходил из того, что его приоритет фирменного наименования не оспаривается.

В марте текущего года уфимская компания также добилась аналогичного решения по иску к зарегистрированному в Уфе ООО «Уфаоргсинтез». В июне последнее было исключено из ЕГРЮЛ.

В июле 2023 года арбитражный суд Москвы принял к производству аналогичный иск к еще одному АО «Уфаоргсинтез».

«Решение суда вполне обоснованно, так как истец обладает более ранними правами на фирменное наименование и использует его в тех же видах деятельности, что и ответчик»,— полагает партнер, руководитель практики по товарным знакам юридической фирмы Semenov&Pevzner Мария Ароникова.

С ней не согласен советник адвокатского бюро БВМП Дмитрий Палин. «Далеко не бесспорное решение суда. Действующие нормы о фирменном наименовании в качестве обязательного признака устанавливают указание на его организационно-правовую форму юридического лица, которая у данных лиц все-таки разная. Кроме того, фирменное наименование не может состоять только из слов, отражающих род деятельности юридического лица. Не проверял суд и довод истца о том, что оба названия ассоциируются у потребителя с одним производителем. Последнее невозможно сделать без экспертного исследования. В то же время ответчик вообще никаких мер процессуальной защиты не использовал — не предоставил отзыв, не участвовал в заседании. И, руководствуясь принципом состязательности, суд принял сторону истца. Шансы на отмену такого решения, даже при всех указанных недостатках, у ответчика минимальны, поскольку суды вышестоящих инстанций не вправе учитывать доводы и принимать доказательства, которые не были представлены суду первой инстанции»,— отмечает он.

Наталья Балыкова