Состав указан

Состав Курултая Башкирии по итогам прошедших в воскресенье выборов обновился более чем наполовину, следует из результатов, опубликованных вчера ЦИК республики. Среди новичков – боец смешанных единоборств Джефф Монсон, художник-карикатурист Камиль Бузыкаев, певец Рамиль Бадамшин, Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина. Кроме того, желание перейти из исполнительной ветви власти в законодательную выразили министр образования республики Айбулат Хажин, глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров и заместитель министра ЖКХ Вилорий Угаров. Опрошенные „Ъ“ депутаты-новички сообщили, что намерены использовать депутатские полномочия, чтобы помогать людям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гражданин США, а ныне россиянин Джефф Монсон стал депутатом Курултая Башкирии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший гражданин США, а ныне россиянин Джефф Монсон стал депутатом Курултая Башкирии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия Башкирии вчера опубликовала окончательные результаты выборов депутатов Курултая республики, которые состоялись в единый день голосования 10 сентября. Из 110 действующих депутатов регионального парламента в новый состав вошли 42 человека, из которых 21 — по партийным спискам. Таким образом, депутатский корпус Курултая республики обновится практически на 62%.

По единому республиканскому округу традиционно с большим отрывом победила «Единая Россия», получившая 68,9% голосов избирателей. На втором месте — КПРФ (11,71%), на третьем и четвертом — ЛДПР (7,73%) и СРЗП (7,39%). «Новые люди» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, получив только 3,41% избирателей. Впрочем, один представитель этой партии попал в состав депутатского корпуса: руководитель Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина обошла своих конкурентов в Прибельском избирательном округе, получив 14,4 тыс. голосов — примерно на 5 тыс. больше, чем кандидат от «Единой России», заведующая детсадом в Благовещенске Евгения Березина.

С учетом результатов по единому округу и одномандатным округам «Единая Россия» в новом созыве парламента республики получит 87 мест, КПРФ — восемь мест, СРЗП — пять мандатов, ЛДПР и самовыдвиженцы — по четыре, а «Новые люди» и «Зеленые» — по одному.

Из 110 депутатов большая часть работают на непостоянной основе — без зарплаты, «профессиональных» парламентариев в Курултае республики только 25.

В текущем составе Курултая Башкирии фракция «Единой России» состоит из 73 депутатов, КПРФ — из 15, СРЗП и ЛДПР — по семь депутатов. «Зеленых» в парламенте республики представляет Руфина Шагапова (она прошла в новый состав, как и прежде, по Вазовскому избирательному округу 11).

В депутаты парламента решили перейти три руководителя республиканских министерств и ведомств — глава минобразования республики Айбулат Хажин, глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров и заместитель министра ЖКХ Вилорий Угаров. Депутатами избрались глава администрации Октябрьского Алексей Шмелев и ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров. Господин Шмелев вчера написал в соцсетях об уходе с муниципальной службы.

Так называемые «паровозы», которые возглавляли партийные списки — глава Башкирии Радий Хабиров («Единая Россия») и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вероятнее всего, передадут свои мандаты. Кто их получит — пока неизвестно.

Среди наиболее заметных новичков в республиканском парламенте — боец по смешанным единоборствам Джефф Монсон (по партийному списку), художник-карикатурист Камиль Бузыкаев (по Новиковскому избирательному округу 14), певец Рамиль Бадамшин (Белебеевский избирательный округ 35), Олимпийская чемпионка 2020 года по фехтованию Аделина Загидуллина, руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев (оба по партийному списку).

Джефф Монсон считается креатурой Радия Хабирова. Господин Монсон в 2018 году получил российское гражданство (отказался от гражданства США в мае этого года) и в том же году был избран депутатом подмосковного Красногорска, главой которого в то время был господин Хабиров. Спустя некоторое время после возвращения Радия Хабирова в республику Джефф Монсон переехал в Уфу, где развивает свою школу по джиу-джитсу и грэпплингу.

«Помощь людям была первостепенной задачей на протяжении всей моей жизни. Я реализовывал проекты по работе с трудными подростками, с людьми, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, обеспечивал поставку гуманитарной помощи на Донбасс, открыл в республике бесплатные школы по грэпплингу, но я чувствую, что могу сделать больше,— пояснил „Ъ“ свое решение пойти в депутаты Джефф Монсон.— Многие видят должность депутата как возможность для собственной самореализации, я это вижу как возможность эффективнее помогать людям».

Камиль Бузыкаев рассказал „Ъ“, что решил пойти в Курултай «потому что и так депутатскую работу делал». «Ко мне обращались организовать уборку снега, провести электричество, найти средства на покупку амуниции для начинающих хоккеистов,— сообщил господин Бузыкаев.— Поэтому я подумал: почему бы не пойти в депутаты? С новыми полномочиями я смогу лучше помогать людям». На вопрос, претендует ли он на место депутата на постоянной основе, Камиль Бузыкаев ответил, что не против, если ему предложат. По его словам, в парламенте он рассчитывает попасть в состав комитета по культуре.

Первое заседание Курултая, на котором должны избрать руководителей парламента из числа депутатов нового созыва (по словам собеседников, кандидатуры пока не определены), назначено на 5 октября.

Булат Баширов