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Коммерсантъ FM
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Cкейтбордистов РФ допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация скейтбординга (World Skate) допустила к соревнованиям участников с белорусским и российским спортивным гражданством в нейтральном статусе. В соответствии с рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) они смогут участвовать в соревнованиях с 1 января.

Как сообщила пресс-служба World Skate, стать нейтральными смогут те спортсмены, которые будут соответствовать критериям, основанным на рекомендациях МОК. Федерация пообещала опубликовать список критериев в ближайшие недели.

Отмечается, что решение об участии белорусских и российских скейтбордистов в Олимпийских играх 2024 года в Париже находится в юрисдикции МОК.

В соответствии с рекомендациями МОК от 28 февраля скейтбордисты из Белоруссии и России не могли участвовать в международных соревнованиях с 1 марта 2022 года. 28 марта текущего года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям только в качестве нейтральных спортсменов. Тогда в МОК заявили, что решение о допуске касается только тех спортсменов, которые не выступали в поддержку боевых действий на Украине.

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