ВСУ пытались атаковать пятью безэкипажными катерами корабль ЧФ в Черном море

Утром 14 сентября вооруженные силы Украины пытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Попытка атаки была предпринята около 5:00 мск. В ходе отражения атаки все пять безэкипажных катеров противника были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Минобороны также сообщило о сбитых над Крымом 11 украинских беспилотниках самолетного типа. Они пытались атаковать полуостров около 05:30 мск.

Татьяна Ручкина

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