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Коммерсантъ FM
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NASA опубликовало годовой отчет о «неопознанных летающих аномалиях»

Рабочая группа, созданная по заказу NASA, опубликовала 33-страничный отчет о годовом изучении НЛО. В официальных документах объекты указаны как «неопознанные летающие аномалии» (UAP). Об этом рассказал глава американского космического агентства Билл Нельсон на презентации доклада.

«Несмотря на многочисленные отчеты, фото и видеоматериалы, отсутствие последовательных и подробных наблюдений говорит о том, что в настоящее время у нас нет того объема данных, которые позволят сделать окончательные научные выводы об UAP»,— говорится в отчете (цитата по Reuters).

В документе сказано, что негативное восприятие UAP препятствует сбору и анализу данных. Во время обсуждения доклада господин Нельсон добавил, что NASA хочет перевести разговор о неопознанных летающих объектах «от сенсации к науке».

На презентации доклада Билл Нельсон заявил о назначении в ближайшее время директора по исследованиям UAP. В космическом агентстве уточнили, что он будет заниматься «созданием надежной базы данных для будущих исследований».

По информации Associated Press, годовое исследование стоило около $100 тысяч.

В июне исследовательская группа NASA по изучению UAP, в которую входят 16 экспертов из разных научных областей, провела свое первое заседание. Тогда среди проблем, которые мешают их работе, исследователи назвали негативно отношение общества к уфологии и недостаток качественных методов документирования.

Петр Бузлаев

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