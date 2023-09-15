Алексей Долгов дошел до президента

Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначил Алексея Долгова на должность исполняющего обязанности президента банка. Антон Соловьев, возглавлявший УБРиР на протяжении почти 15 лет, станет советником президента. Финансовые эксперты говорят о том, что во главе с Алексеем Долговым УБРиР сможет выйти на федеральный уровень.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Долгов должен перестроить стратегию развития УБРиР

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Алексей Долгов должен перестроить стратегию развития УБРиР

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О том, что совет директоров УБРиР назначил на должность исполняющего обязанности президента банка Алексея Долгова, сообщила пресс-служба в четверг, 14 сентября. Официально он приступит к обязанностям 15 сентября.

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» было основано в Свердловске в 1990 году. Является крупнейшим банком Урала по активам и собственному капиталу. В 2015 году УБРиР стал санатором ВУЗ-банка. По данным на 2020 год, более 160 офисов банка было представлено в 43 регионах России. После начала специальной военной операции (СВО) попал под санкции Австралии, Великобритании, Канады, США, Украины. По итогам 2022 года УБРиР получил 8,7 млрд руб. убытка, а в 2021 году — 1 млрд руб. чистой прибыли. Убытки в банке пояснили тем, что из-за попадания в санкционные списки «последовавшие валютные операции и валютная переоценка не могли не оказать существенного влияния на финансовый результат и отчетность по РСБУ». В 2023 году Банк России седьмой раз подряд включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.

Алексей Долгов родился в 1976 году. Более 20 лет работает в банковской сфере. С 2006 по 2022 годы прошел разные карьерные ступени в группе ВТБ. С 2019 года управляющий филиалом ВТБ в Свердловской области. В 2021 году его признали «Банкиром года» по результатам голосования экспертов премии «Человек года» издания «Деловой квартал». Имеет два высших образования, степень MBA в бизнес-школе экономического факультета МГУ.

В августе Алексей Долгов был назначен на должность первого вице-президента УБРиР. В пресс-службе банка «Ъ-Урал» пояснили, что назначение господина Долгова на должность исполняющего обязанности президента является «перестройкой стратегии развития банка». «Алексей Долгов курировал коммерческий блок. Скорее всего, будет уделяться усиленное внимание этим аспектам: повышение прибыли, увеличение продаж, поиск новых клиентов»,— пояснили в пресс-службе УБРиР. В банке добавили, что в сентябре произошла смена руководства в розничном и корпоративном сегменте и назначение господина Долгова, скорее всего, стало «завершающим аккордом» в кадровом изменении.

С 2010 года должность президента УБРиР занимал Антон Соловьев. В банке он работает с 1995 года — сразу после окончания УрГЭУ. Курировал такие проекты, как переход банка на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), систему мотивации персонала, оптимизацию организационной структуры.

По словам независимого финансового эксперта Виталия Калугина, Антон Соловьев является «профессионалом формата “антикризисного менеджмента”.

«Антон Соловьев прекрасно на протяжении почти 15 лет удерживал банк на гребне волны. Сейчас настало время, когда банку нужно двигаться дальше. Уверен, Алексей Долгов сможет вывести банк на федеральный уровень»,— отметил господин Калугин.

Директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин напомнил, что Алексей Долгов, будучи управляющим группы ВТБ в Свердловской области, смог вывести банк в лидеры по темпам роста. «Алексей Долгов — человек грамотный, прогрессивный. Я думаю, его опыт будет только на пользу банку. Работая в ВТБ, он сумел наладить контакты и выдвинуть банк на те ниши, на которые не смогли его предшественники. Например, он развивал зарплатные проекты в бюджетной сфере, смог привлечь клиентуру»,— добавил господин Марамыгин.

Анастасия Таначева