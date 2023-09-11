Туристов привлекает природа

В Удмуртии загрузка глэмпингов по итогам летнего сезона составила практически 100%. Изначально модульные отели должны были построить к концу 2022 года, однако часть объектов сдали лишь к началу лета 2023 года. Ряд компаний строили домики полностью за свой счет, некоторым выделили субсидию в размере 50% от суммы стройки, однако в дальнейшее обустройство и развитие они вкладывают собственные средства. В региональном агентстве по туризму считают, что «усталость» туристов от такого формата отдыха наступит еще не скоро. При этом в одном из глэмпингов отмечают, что с открытием новых объектов заметно выросла конкуренция, а турпоток остается небольшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам летнего сезона загрузка модульных отелей, т.е. состоящих из отдельных быстровозводимых домиков для размещения гостей, в Удмуртии составила практически 100%, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Глэмпинги активно начали строить в 2022 году, когда республика получила субсидию из федерального бюджета. Всего на создание сотни модульных отелей было направлено 310 млн руб., из них 150 млн руб. были выделены из бюджета, остальную сумму вложили инвесторы. Глэмпингы и базы отдыха построены в Ижевске, Завьяловском районе, Сарапуле и Сарапульском районе, Воткинске и Воткинском районе. Изначально глэмпинги по этой программе планировалось построить к концу 2022 года, однако сроки сдвинулись. На части объектов завершили работы только к началу летнего сезона 2023 года. Например, база отдыха «Берега» в Сарапуле открылась в начале июня, а 1 августа заработал глэмпинг в Воткинске от того же инвестора.

В региональном агентстве по туризму уточнили, что на сегодняшний день построены все 100 домиков в 10 локациях. В текущем году также был конкурс на предоставление федеральных субсидий на строительство глэмингов, однако из Удмуртии никто их не получил. «В 2023 году при выделении субсидии на строительство глэмпингов приоритет отдавался регионам, отвечающим одному из нескольких критериев: регионы, где есть особые экономические зоны туристско-рекреационного типа; присоединенные регионы; субъекты, входящие в туристские макротерритории; регионы, которые не получили субсидирование по нацпроекту в 2022 году. Удмуртия не попадает ни в одну из этих категорий»,— прокомментировала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Госпожа Бадаш подчеркнула, что цель по привлечению 1 млн туристов в 2023 году, на которую ориентируется регион, будет достигнута, в том числе и за счет глэмпингов. «За первое полугодие Удмуртию посетило 707 тыс. человек. За весь 2022 год у нас было 877 тыс. туристов. Разумеется, глэмпинги вносят свой вклад в увеличение турпотока — потенциально это до 9 тыс. туристов ежемесячно и до 100 тыс. туристов в год. Чаще всего приезжают из соседних республик, Москвы и Московской области»,— рассказала Юлия Бадаш. В региональном агентстве по туризму также фиксируют рост внутреннего туризма.

Больше половины муниципальных образований Удмуртии сообщили о готовности предоставить земельные участки под строительство глэмпингов и баз отдыха, говорит Юлия Бадаш.

«”Специализация” у баз отдыха может быть самая разная — охота, рыбалка, оздоровление, спорт, семейный отдых. Эксперты высоко оценили потенциал территорий, сейчас на самые перспективные предложения идет поиск инвесторов. С учетом того, что предприниматели развивают эти территории, усиливают инфраструктуру, мы ожидаем сохранения высокого спроса со стороны туристов. Можно прогнозировать, что “усталость” посетителей от нового формата отдыха не наступит еще несколько лет»,— заключила госпожа Бадаш.

Совладелец глэмпинга «Атмосфера» Александр Конюхов рассказал «Ъ-Удмуртия», что объект начал свою работу еще в августе 2021 года. Глэмпинг полностью построен за счет собственного капитала, поскольку на момент строительства не подходил под условия ни одной программы поддержки. Летний сезон этого года, как и в предыдущие, держится на стабильно высоком уровне с точки зрения загрузки объекта, отмечает господин Конюхов. Больше половины гостей приезжают из соседних регионов. За счет круглогодичной работы глэмпинга, средняя загруженность сохраняется в районе 65-70%.

«Расширяться в нашем регионе бессмысленно, так как для рентабельности данного бизнеса цена должна быть не менее 5-6 тыс. руб. за сутки, что дорого для жителей Удмуртии, а гостей из соседних регионов привлекать нечем (нет природных и прочих достопримечательностей). Кроме того, после открытия новых объектов, сильно выросла конкуренция. Получается, что все делят и без того небольшой турпоток. Мы написали свою франшизу, но пока не приступили к ее реализации, возможно в следующем году начнем искать партнеров в других регионах»,— прокомментировал Александр Конюхов.

В настоящее время снять глэмпинг стоит порядка 5 тыс. руб. за сутки, некоторые гостиничные комплексы и базы отдыха предлагают аренду домики за 7-12 тыс. руб. в зависимости от количества мест.

Первоначальный план строительства глэмпинга Biathlon Village выполнен полностью, говорит собственник и учредитель проекта Григорий Шемякин. Возведены 10 домов со всем необходимым для комфортного проживания, облагорожена территория. «Нас на всех этапах поддерживали региональные агентство по туризму и министерство спорта. На постройку глэмпинга мы получили грант, который составил 50% от общего бюджета строительства. Остальные 50% — за счет собственных средствах. В дальнейшем на обустройство и развитие мы тратим уже только свои деньги»,— рассказал господин Шемякин.

Летние месяцы в Biathlon Village были заполнены, в основном спортсменами. По наблюдению Григория Шемякина, туристов из других регионов было не так много, но по мере реализации рекламной кампании их количество увеличивается. «В целом, летний сезон прошел относительно хорошо, учитывая то, что мы совсем недавно открылись и не так широко известны. При этом мы не забываем о внутреннем развитии, добавляя новые услуги, которые разнообразят досуг отдыхающих. Учитывая это, мы планируем прирост отдыхающих уже к зимнему сезону»,— добавил Григорий Шемякин.

В планах компании на 2024-2025 года строительство еще шести более вместительных домов с отдельными зонами отдыха, спортивной и детской площадки, благоустройство территории у пруда, сказал господин Шемякин.

По мнению декана факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергея Гатауллина повышенный спрос на глэмпинги и базы отдыха является трендом, который продержится не один год. «С одной стороны, такой вариант размещения туристов можно оперативно развернуть, с минимальными вложениями и возможностью переноса сооружений в другую локацию, что, с учетом скудной российской туристической инфраструктуры, стало популярным и востребованным решением. С другой стороны, по мере удовлетворения платежеспособного спроса, будут увеличиваться требования к инфраструктуре отдыха, которые заставят глэмпинги повышать качество и расширять номенклатуру предлагаемых услуг в борьбе за клиента»,— прокомментировал господин Гатауллин. Он добавил, что у глэмпингов огромный потенциал роста, связанный как с возможной высокой маржинальностью бизнес-моделей, так и популярным трендом экологичности.

Татьяна Колегова

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