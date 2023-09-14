Дмитрий Артюхов после избрания главой ЯНАО обновил состав правительства

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства ЯНАО после переизбрания на пост главы Ямала. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Дом правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В новый состав правительства ЯНАО вошли два первых заместителя губернатора:

Александр Калинин будет курировать департаменты экономики, имущественных отношений, государственного заказа;

Ирина Новоселова будет курировать департаменты здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, занятости населения, аппарат губернатора и службу государственной охраны объектов культурного наследия.

Назначены семь заместителей губернатора:

экс-руководитель дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Александр Емельянов будет курировать департамент строительства и жилищной политики и службы государственного строительного надзора ЯНАО;

Александр Подорога будет курировать департаменты транспорта и дорожного хозяйства, внешних связей, управление делами правительства, службу по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

Андрей Гарин будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. Будет курировать департаменты гражданской защиты и пожарной безопасности, по физической культуре и спорту;

Сергей Карасев будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента государственного жилищного надзора. Будет курировать службу ветеринарии и департаменты тарифной политики, энергетики и ЖКХ и АПК;

Сергей Климентьев продолжит совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента внутренней политики. Будет курировать департаменты по делам коренных малочисленных народов Севера, молодежной политики, региональной безопасности и государственно-правовой департамент;

Константин Оболтин будет совмещать работу заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий и связи. Будет курировать службы по делам архивов и ЗАГС.

Альбина Свинцова будет совмещать работу заместителя губернатора и директора департамента финансов ЯНАО.

Губернатор Дмитрий Артюхов отправил в отставку заместителей Татьяну Бучкову, Аркадия Бессонова и Александра Мажарова.

Напомним, 17 сентября депутаты законодательного собрания Ямала проголосовали за избрание Дмитрия Артюхова губернатором ЯНАО на новый срок. Глава Тюменской области Александр Моор после победы на выборах губернатора региона заявил, что не будет менять состав правительства в ближайшее время.

Василий Алексеев

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