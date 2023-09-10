Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО

Большинство депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проголосовали за избрание Дмитрия Артюхова главой региона на второй срок. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Программу Дмитрия Андреевича можно заключить в короткий слоган: "Ямал для людей!". Это благоустройство, открытие новых соцобъектов, строительство жилья и дальнейшее развитие экономического потенциала региона. Для нас принципиально сохранить заданный вектор развития региона», — сказал председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Напомним, в июне — июле «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направили губернатору Тюменской области Александру Моору список кандидатов на пост главы Ямала. Господин Моор отобрал пять претендентов и направил их президенту РФ Владимиру Путину. 25 августа глава государства внес в заксобрание ЯНАО на тайное голосование трех кандидатов на пост главы региона: Дмитрия Артюхова («Единая Россия»), депутата окружного парламента Александра Голубенко (ЛДПР) и Максима Лазарева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Василий Алексеев

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