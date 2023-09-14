Александр Моор опроверг кадровые измения в правительстве Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор не планирует обновлять состав правительства региона в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции об итогах единого дня голосования.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Оцениваю работу руководителей и членов правительства как эффективную. Никто не провалил ни одной задачи. У меня в ближайших планах нет никаких кадровых замен»,— подчеркнул господин Моор.
Напомним, по итогам единого дня голосования губернатор Александр Моор переизбрался на второй срок, набрав 78,77% голосов избирателей.