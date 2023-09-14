Александр Моор опроверг кадровые измения в правительстве Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор не планирует обновлять состав правительства региона в ближайшее время. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции об итогах единого дня голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Оцениваю работу руководителей и членов правительства как эффективную. Никто не провалил ни одной задачи. У меня в ближайших планах нет никаких кадровых замен»,— подчеркнул господин Моор.

Напомним, по итогам единого дня голосования губернатор Александр Моор переизбрался на второй срок, набрав 78,77% голосов избирателей.

Василий Алексеев

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