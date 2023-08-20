Полицейский демарш на фоне маячащих выборов

Евросоюз потребовал срочно провести новые выборы на севере Косово, где уже три месяца сохраняется напряженность, из-за чего процесс нормализации отношений между Белградом и Приштиной полностью парализован. Однако вместо этого там появляются признаки нового обострения обстановки: косовскую полицию неожиданно покинула целая группа сотрудников-сербов, вступивших в ее ряды накануне. Представители Запада в Приштине тут же забили тревогу: схожим образом начинался и предыдущий кризис на севере Косово. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на избирательном участке на севере Косово-Митровицы в апреле — тогда из-за бойкота выборов в нем приняло участие лишь 3,5% избирателей

Фото: Armend Nimani / AFP Голосование на избирательном участке на севере Косово-Митровицы в апреле — тогда из-за бойкота выборов в нем приняло участие лишь 3,5% избирателей

Фото: Armend Nimani / AFP

«Чтобы разрешить нынешний кризис, надо как можно скорее провести новые выборы во всех четырех муниципалитетах на севере Косово. Они должны быть должным образом организованы, что означает полное и безусловное участие в них косовских сербов»,— объявил в конце минувшей недели представитель внешней службы ЕС Петер Стано. Его заявление означает, что именно в проведении новых выборов в населенных преимущественно сербами районах на севере Косово Евросоюз видит ключевой элемент нормализации обстановки.

Предыдущие выборы были проведены там в конце апреля. Однако из-за бойкота их сербами в голосовании приняло участие лишь 3,5% избирателей, а мэрами всех четырех городов на севере стали албанцы, которых местные сербы и Белград называют «оккупационными гауляйтерами». Попытка новых градоначальников попасть с помощью полиции в здания горадминистраций обернулась в конце мая жесткими столкновениями сербов со стражами порядка и натовскими военными из состава KFOR.

Сохраняющуюся с тех пор напряженность на севере погасить не удается и по сей день, в результате чего проходящий под эгидой ЕС процесс нормализации между Белградом и Приштиной оказался, по сути, остановлен.

Впрочем, призыв ЕС срочно организовать новые выборы на севере Косово видимого эффекта пока не возымел. Зато уже появились признаки нового обострения обстановки. В конце минувшей недели косовскую полицию неожиданно покинула целая группа сотрудников-сербов, вступивших в ее ряды в июле. Схожим образом — уходом сербов из косовских органов власти — начинался прошлой осенью и предыдущий кризис на севере Косово.

Президент Косово Вьоса Османи обвинила в отставках полицейских-сербов Белград. «Есть подтвержденная информация, что шантаж и угрозы в их адрес исходят напрямую из Сербии»,— заявила она. В ответ глава косовского департамента правительства Сербии Петар Петкович парировал: «Белград не оказывает давления на сербов, где им работать и жить. Сербы на севере видят в косовской полиции оккупационную силу, в которой не желают работать против своего народа».

Отставки полицейских-сербов насторожили и Запад. Серьезную озабоченность в связи с этим выразили глава миссии ЕС в Косово Джованни Барбано и посол США в Приштине Джеффри Ховениер.

Европейские дипломатические источники «Ъ» говорят, что в складывающейся на севере Косово ситуации Запад «попытается в первую очередь воздействовать на Белград, который в значительной мере контролирует лидеров косовских сербов».

По словам одного из собеседников «Ъ», «главная цель сейчас — не допустить нового обострения, что сделало бы невозможным проведение на севере новых выборов».

Усиления давления на Белград ожидает в ближайшее время и сербский президент Александр Вучич — не только по Косово, но и по вопросу присоединения Сербии к санкциям против РФ. «Со следующей недели я ожидаю колоссального давления, вероятно, сильнейшего за все время»,— поведал сербский президент в пятницу в эфире государственного телевидения Сербии РТС.

Сербские эксперты видят причину усиления давления на Белград иначе. «Озабоченность Александра Вучича вызвана тем, что настал конец "политике изворотливости",— говорит белградский политолог Душан Янич.— Ключевой вопрос — каким путем пойдет Сербия, европейским или неким третьим. Ни у кого больше нет ни времени, ни терпения помогать Сербии, не зная, к какой стороне она примкнет».