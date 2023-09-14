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Коммерсантъ FM
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Фильм «Барби» подстегнул продажи кукол

В июле—августе текущего года продажи кукол Барби в США взлетели на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным стимулом этого роста стал выход летом в мировой прокат фильма «Барби». Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные исследовательской компании Circana.

Исследование показывает, что бренд Barbie в июле—августе занимал первые места по спросу и росту продаж в долларах в категории кукол. И в топ-10 самых продаваемых товаров в категории кукол за этот период входили шесть товаров бренда Barbie. Компания Mattel, владеющая брендом, ожидала такого спроса и в начале лета специально выпустила новую коллекцию игрушек. Это куклы Барби и Кена с внешностью героев фильма «Барби», а также игрушечный трехэтажный дом Барби, оригинал которого фигурирует в фильме.

Компания Mattel ожидает, что спрос на эту продукцию сохранится на ближайшее время, и планирует выпустить еще больше видов продукции этой тематики в преддверии новогодних и рождественских распродаж. С этой целью компания заключила более 165 партнерств с разными производителями и ритейлерами на реализацию широкого ассортимента тематической продукции, включая игрушки, одежду, мебель, аксессуары для дома и даже пасту, суши и бургеры.

О запрете «Оппенгеймера» и «Барби» в России — в колонке Юлии Юрасовой.

Алена Миклашевская

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