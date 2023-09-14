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Коммерсантъ FM
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Банкира подвели кредиты

Бывший топ-менеджер Газбанка получил семь лет по делу о мошенничестве

В Самаре суд вынес приговор бывшему первому заместителю председателя правления АО «АКБ “Газбанк”» Владимиру Семину. Он признан виновным в мошенничестве. Как выяснили следователи, в 2017 году, за год до отзыва у Газбанка лицензии, топ-менеджер выдал семь кредитов на общую сумму около 900 млн руб. компаниям, которые фактически не вели хозяйственной деятельности.

Офис Газбанка в Самаре (2018 год)

Офис Газбанка в Самаре (2018 год)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Офис Газбанка в Самаре (2018 год)

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Самары признал бывшего первого заместителя председателя правления АО «АКБ “Газбанк”» виновным в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Должность первого заместителя правления в Газбанке занимал Владимир Семин.

АО «АКБ “Газбанк”» было зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Банк основан Владимиром Аветисяном, который контролирует холдинг «Волгопромгаз», бывшим депутатом Самарской губернской думы Олегом Дьяченко (умер в 2017 году) и экс-депутатом той же думы, сенатором Совета федерации от представительного органа Самарской области Андреем Кисловым. По данным Banki.ru, в списке акционеров организации присутствовали граждане Швейцарии.

Как установили следователи и суд, в 2017 году Владимир Семин заключил семь фиктивных кредитных договоров с организациями, которые не вели «фактическую хозяйственную деятельность». Общая сумма выданных кредитов составила около 900 млн руб. Эти деньги топ-менеджер банка, по данным следствия, похитил совместно с «неустановленными» лицами.

В марте 2018 года ЦБ РФ отозвал у Газбанка лицензию. Как сообщил регулятор, банк скрывал свое финансовое состояние и многократно нарушал акты Банка России, изданные в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В том же году организацию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Сумма требований кредиторов банка превысила 20 млрд руб. По данным на сайте АСВ (конкурсный управляющий), 13,5 млрд руб. возвращено кредиторам.

Об уголовных делах против Владимира Семина и бывшего председателя правления Газбанка Михаила Липовецкого (ч. 1 ст. 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями) стало известно весной 2020 года.

Михаил Липовецкий, по версии следствия, в 2016 и 2017 годах заключил пять заведомо невыгодных кредитных договоров с физлицами и два — с юрлицами. Позже около 409,8 млн руб. заемных средств не были возвращены банку.

Топ-менеджеры Газбанка осуждены за вывод активов

Осенью того же года уголовное дело в отношении Михаила Липовецкого поступило в Ленинский районный суд. В ноябре 2020 года суд признал экс-председателя правления виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к полутора годам лишения свободы условно. Подсудимый, как сказано в опубликованном на сайте суда приговоре, полностью признал вину. В 2021 году, после повторного рассмотрения дела, суд вынес Михаилу Липовецкому аналогичный приговор.

Владимиру Семину райсуд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде семи лет колонии общего режима. Кроме того, Агентством по страхованию вкладов подан иск о взыскании причиненного ущерба.

Сабрина Самедова, Самара

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